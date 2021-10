Een beruchte YouTuber, een topmodel en een viroloog: dit zijn alle 34 kandidaten van ‘De Slimste Mens’

TVDat Niels Destadsbader en Laura Tesoro dit jaar meedingen naar de titel van ‘Slimste Mens Ter Wereld’, was al aangekondigd. Maar wist u dat ook YouTuber Acid, regisseur Jan Verheyen en viroloog Steven Van Gucht zullen deelnemen? Erik Van Looy verzamelde in totaal 34 kandidaten, goed voor 16 vrouwen en 18 mannen. Zijn jongste kandidaat is 20 jaar oud, de ouderdomsdeken 63. De quizmasters stelt alle spelers, die vanaf maandag 18 oktober aantreden, voor. Tien weken later, op donderdag 16 december, kennen we de opvolger van Catherine Van Eylen.

YouTuber Acid

22 jaar, YouTuber, uit Blankenberge

“Acid, echte naam Nathan Vandergunst, is één van de grootste Nederlandstalige youtubers van België. Een gen z-kijkcijferkanon. Zijn “beef” met andere youtubers haalde geregeld het nieuws en hij liet zelfs Martine Tanghe schrikken met zijn opvallend taalgebruik. Ik verdiep me momenteel in zijn bijzondere dialect om alle antwoorden snel te kunnen goedkeuren.”

Flo Windey

26 jaar, tv-figuur, uit Brussel

“Dat ze het spannend kan maken, bewees ze het voorbije jaar al meermaals met ‘Club Flo’, haar eigen talkshow op VTM 2 over alles waar je het met moeke en vake liever niet over hebt. Voor StuBru stelt ze in de youtube-reeks ‘Faqda’ vragen die niemand anders durft stellen. Ze ziet het leven door een hippiebril en was tot haar eigen verbazing ooit starstruck door Niels Destadsbader. Met haar gevoel voor humor, haar passie voor radio en muziek, en haar opmerkelijk engagement is ze een geknipte quiz-kandidaat.”

Steven Van Gucht

45 jaar, viroloog, uit Denderleeuw

“Viroloog, dokter in de dierengeneeskundige en interfederaal woordvoerder van het crisiscentrum. Steven Van Gucht werd ongevraagd wereldberoemd in ons land toen de coronacrisis hem de grootste uitdaging van zijn carrière bezorgde. Wonder boven wonder genas hij daardoor wel van een hardnekkige insomnia en vindt hij niezen (en de bijhorende endorfinebom) nog steeds genieten. Wij beloven alvast 0,0 vragen over besmettingscurves en ziekenhuisopnames. Give this man a break!”

Tine Embrechts

46 jaar, actrice/zangeres, uit Antwerpen

“Een bom talent én ervaring. Tine draait al meer dan twintig jaar mee als theater- en televisieactrice en zangeres. Na vele jaren aandringen, een paar weddingplanners en best veel zenuwen later, geeft ze nu eindelijk haar ja-woord aan ons.”

Geert Meyfroidt

49 jaar, kliniekhoofd, uit Kessel-Lo

“Iedereen leerde hem het afgelopen jaar kennen als één van de mensen die de beschikbare bedden op intensieve zorg moest beheren. Hij is intensivist en kliniekhoofd van UZ Leuven en gespecialiseerd in onder andere neuro-intensieve wetenschappen. Een professor in ‘De Slimste Mens’, dat is een zeldzame aandoening, maar zorgt immer en altijd voor wonderlijke wendingen.”

Dorianne Aussems

28 jaar, presentatrice, uit Antwerpen

“Ze trapte net voor de zomer het tiende seizoen marathonradio op MNM af en dit najaar surft ze opnieuw door de ether met een nieuw seizoen ‘Generation M’. Als sidekick in het tv-programma ‘Van hier tot in Tokio’ (VRT) werd dit olympisch radiobeest meermaals uit bed gelicht, en ook voor het WK wielrennen smeerde ze de beentjes in. Dat ruikt naar een sportieve deelname en een podiumplaats.”

Jan Verheyen

58 jaar, regisseur, uit Brugge

“Corona zorgde voor enig oponthoud, maar dit najaar gaat zijn langverwachte film ‘Red Sandra’ eindelijk in première. En het bloed kruipt waar het niet gaan kan, want samen met zijn vrouw Lien en zijn talentvolle dochter Anna – het scenario is van haar hand- regisseerde hij deze zomer ook de film ‘Bittersweet Sixteen’, die in december in de zalen verwacht wordt. Hij zet zijn ervaren schouders volgend jaar ook onder ‘Inferno’, de verfilming van de brand in de Innovation in 1967. Kortom: een man die nooit op zijn lauweren rust en een enorme encyclopedische kennis heeft, zeker als het gaat over televisie, film en showbizz.”

Lisbeth Imbo

45 jaar, journalist, uit Gent

“Vroeger droomde ze wel eens van een leven als actrice of bedreven strafpleiter. Vandaag legt ze met even veel overgave het vuur aan de schenen van politici in ‘De Zevende Dag’ en ze kijkt naar de Wetstraat als naar een aflevering van ‘Mooi & Meedogenloos’. Romantische radio- en televisiepresentatrice en journaliste, welkom!”

Cesar Casier

33, topmodel, uit Gent

“Beslist een van de mooiste mannen met een van de mooiste namen van het land. Cesar is internationaal topmodel, woonde in Sydney en New York, kan koken, schrijven én ontwierp een eigen gender-neutrale modecollectie. Een ‘beautiful boy’ die tot de verbeelding spreekt. En vogue!”

Gloria Monserez

20 jaar, presentatrice, uit Leuven (woont in Gent)

“Als enthousiaste sping-in-‘t-veld vinkt ze op jonge leeftijd al een indrukwekkend lijstje af als presentatrice bij Studio Brussel en als ambassadrice voor De Warmste Week 2021. Maar Gloria is ook wrapster, actrice, zangeres – ze speelt de hoofdrol in de nieuwe en laatste Ketnet/Studio100-musical ‘De Finale’ - en ze kan bijzonder mooi tekenen. Het brede publiek leerde haar kennen door haar openhartige instagrampost over eenzaamheid in de lockdown. Een kandidaat met een roemrijke naam en toekomst. Gloria in excelsis Deo.”

Arjen Lubach

41 jaar, tv-figuur, uit Amsterdam

“Strak in het pak neemt hij het nieuws op de hak. Altijd een stap vooruit en in het bezit van een bijzonder komisch gekleurd kritisch vermogen. ‘Zondag met Lubach’ (VPRO), zijn succesvolle satirische wekelijkse nieuwsshow, liep dertien seizoenen en aankomend voorjaar haalt hij dagelijks zijn scherpste mes uit de lade met ‘De Avondshow’ op NPO1. Tien jaar geleden won hij de Nederlandse versie van ‘De Slimste Mens’ en onlangs werd hij verkozen tot ‘meest invloedrijke persoon in de media’.”

Merol

30 jaar, zangeres, uit Dordrecht, Nederland.

“Zonder scrupules schreef de geëmancipeerde Merol - echte naam Merel Baldé - nummers als ‘Hou Je Bek En Bef Me’, ‘Lekker Met De Meiden’, ‘Knaldrang’ en dit voorjaar nog ‘Foefsafari’. Vastbesloten om de orgasmekloof te dichten zet ze ook achter de schermen in op inclusiviteit en is ze eigen baas van lichaam en label. Direct, gelaagd, intelligent en gespecialiseerd in collectieve ontlading. Benieuwd!”

Jeroen Perceval

43 jaar, acteur, uit Lovendegem

“Het grote publiek leerde hem in het Oscargenomineerde ‘Rundskop’ kennen als Diederik Maes, een rol waarvoor hij een Ensor won. Twee jaar later kwam ook de gelauwerde film ‘D’Ardennen’ uit, die hij samen met Robin Pront schreef en waar hij een hoofdrol in vertolkte. Met plezier vervoegt hij dit najaar nu ook De Bende van Erik Van Looy en kan hij in november eindelijk ook zijn langspeelfilm ‘Dealer’ aan de wereld voorstellen.”

Daphne Wellens

33 jaar, actrice-zangeres, uit Brussel

“Actrice, zangeres en sinds kort ook de zoekende ziel Violet in ‘F** You Very Very Much’, de succesvolle Streamz-reeks die ze samen met haar beste vriendinnen Frances Lefebure en Evelien Bosmans maakte. Ze regisseert ook een eigen kortfilm ‘Jan, Kelly, en alles daartussen’. Laat dat ondertussen dan maar een mooie deelname worden!”

Marcelo Ballardin

39 jaar, chef-kok, uit Gent

“De Braziliaans-Italiaanse chef van het Gentse restaurant Oak was jurylid in het VTM-programma ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’ en nam deel aan ‘Snackmasters’. Hij kreeg een Michelinster voor zijn detaillistische en weldoordachte keuken. Een rusteloze ziel en exotische nomade die houdt van de bossanova, koken, maar ook van uitdagingen én winnen.”

Heidi De Pauw

49 jaar, directeur, uit Lebbeke

“Toen Child Focus werd opgericht stuurde deze grande dame haar cv naar premier Dehaene. Ze is er intussen bijna tien jaar algemeen directeur en schreef daarover het boek ‘Geen Paniek’. Een bijzonder goedlachse dame met een heel groot hart voor jongeren én – dat treft- voor James Cooke.”

Egbert Lachaert

44 jaar, politicus, uit Merelbeke

“Als nobele onbekende schopte hij het in geen tijd tot nieuwbakken partijvoorzitter van Open VLD, leverde hij een blauwe premier en zette hij een regering op poten. Zijn kabinet fluisterde ons alvast in dat hij veel weet en graag quizt, maar dat hij toch vooral dringend een lief nodig heeft. Daar hopen wij mee voor te zorgen.”

Esther Nwanu

23 jaar, presentatrice, uit Brussel

“Ze kwam nog maar net piepen op de MNM-talentendagen, maar de voorbije zomer presenteerde ze – zelf nog student - al MNM-marathonradio met Peter Van De Veire en Dorianne Aussems. Intussen trapte ze de tweede jaargang van haar ‘MNM Late Night’ af. Net als bij mij is dansen op hiphopbeats haar grote passie. Hip hop de studio in met die dame!”

Anthony Nti

29 jaar, regisseur, uit Antwerpen

“Geboren in Ghana, maar deze Antwerpse regisseur en schrijver verhuisde op zijn tiende naar België. Met zijn bachelorfilm ‘Boi’ zet hij de verwachtingen in 2016 meteen op scherp met een prijs voor beste debuut op het kortfilmfestival van Leuven. Met zijn kortfilm ‘Da Yie’ haalde hij dit voorjaar de shortlist van de Oscars, maar greep nipt naast een nominatie. Een gulle lach en enorm beloftevol.”

Anne-Laure Vandeputte

28 jaar, actrice, uit Borgerhout

“Ze speelde mee in ‘Grenslanders’, ‘De Bende Van Jan de Lichte’ en ‘Red Light’. Ze veegt met de tragikomische VRT-webreeks ‘Bathroom Stories’ de badkamervloer aan met vastgeroeste stereotypes, en als actrice en theatermaakster laat ze zich graag leiden door emoties. Sans gêne verhalen vertellen, laten ik en de jury nu net daar enorme fan van zijn.”

Tom Vermeir

45 jaar, acteur, uit Oostende

“Opgegroeid in Koksijde, via een omweg langs de Ardennen en de Gentse binnenstad nu zijn plekje en zijn rust gevonden op zijn zeilboot in Oostende. Een muzikale zwerver die tien jaar geleden overtuigd koos voor een leven als acteur met een opvallende hoofdrol in de langspeelfilm ‘Belgica’ van Felix Van Groeningen. Hij vertolkte rollen in heel wat televisieseries, zoals ‘De Dag’ en ‘De twaalf’. In 2020 was hij te zien in ‘De Bende Van Jan De Lichte’ en ‘Beau Séjour’, en binnenkort ook in ‘Grond’ van Adil El Arbi en Bilall Falah.”

Dena Vahdani

30 jaar, comédienne, uit Brussel

“Warrior princess Dena Vahdani is een Brusselse comédienne met Iraanse roots. Bij onze zuiderburen omschreven als een smaakvolle cocktail bestaande uit frisse humor, authenticiteit en gezonde zelfspot. Haar prachtige lach kleurt de onze. Wij zijn nu al intrigued.”

Jaouad Alloul

35 jaar, muzikant, uit Antwerpen

“Met zijn dramatisch mooie stem, zijn succesvolle monoloog ‘De Meisje’ en zijn betoverende soul en R&B is muzikant en theatermaker Jaouad Alloul niet alleen een multidisciplinaire artiest- en ondernemer, maar ook een spreekbuis voor de LBTQ-gemeenschap en bruggenbouwer naar meer diversiteit en solidariteit. Vorig jaar bracht hij met componist en producer Aiko Devriendt een eerste ep ‘#Messias’ uit. In oktober volgt ‘#Messias Part II’. Kortom, alle kleuren van de regenboog in één klap in de studio.”

Wiam

29 jaar, comédienne, uit Antwerpen/Rotterdam

“qWiam combineert haar vele talenten als creator, performer, actrice en comédienne voor meer dan 11.000 volgers op instagram en inspireert vrouwen een leven te leiden waarin mannen vooral niet centraal staan. Een taboedoorbrekende persoonlijkheid, een beetje mysterieus, veel lef en durf, maar alles met het hart op de juiste plaats.”

Joachim Coens

59 jaar, politicus, uit Damme

“Omdat de appel nooit zo ver van de boom valt, gaf Joachim Coens zijn job op als CEO van de Brugse zeehaven en stortte hij zich als nieuwe voorzitter van CD&V vol overtuiging in de politiek. Pensioen en energie zijn stokpaardjes, maar wij hopen toch vooral een beetje op dat groen geruite jasje in de studio.”

Sarah Mouhamou

26 jaar, wrapper, uit Westerlo

“Als kind wou ze oorlogsjournalist worden, maar tot grote opluchting van haar ouders plukte Ketnet haar van de schoolbanken. Intussen wrapt, acteert, presenteert en zingt deze jonge mama zich door het leven, heeft ze een ernstige garnaalkrokettenverslaving en een eigen knutselprogramma. Dat wordt een doe-vraag!”

Alexander Hendrickx

28 jaar, hockeyspeler, uit Antwerpen

“Samen met de Red Lions zette hij deze zomer de Belgische hockeysport definitief op de kaart in Tokio. Hij is de eerste mannelijke gouden medaillewinnaar in de ‘Slimste Mens’-studio en als deze Olympische topschutter en kampioen der strafcorners even snel flitst in de arena als op het hockeyveld, zien we hem probleemloos richting finale pushen. Wij beloven bij winst ook drank in een fontein en geen littekens. Shoot-Out!’”

Jean-Marc Mwema

31 jaar, basketspeler, uit Antwerpen

“Deze zomer was hij de strafste transfer in de Belgische basketcompetitie, want na vijf seizoenen bij Oostende keerde deze atletische vleugelspeler terug naar de Antwerp Giants. Een veelzijdige speler, sterk in aanvallen én verdedigen en dus een geknipte quizkandidaat.”

ZIJ WERDEN EERDER AL AANGEKONDIGD: Klaasje Meijer 26 jaar, zangeres, uit Amsterdam (woont in Rotterdam) Volledig scherm © VIER “Begin dit jaar zorgde haar onverwachts aangekondigde vertrek bij K3 voor een bommetje in showbizzland en voor tranen bij de jonge fans (en hun papa’s). Klaasje ‘de blonde van K3’ trekt er alleen op uit. Als muzikante, als zangeres én als actrice. Maar niet voor zich eerst te nestelen in 1, 2 of 3 van onze gezellige zeteltjes. Wij hopen alvast dat ze graag bij ons komt spelen én het lang kan uitzingen!” Niels Destadsbader 33 jaar, zanger-presentator, uit Deerlijk Volledig scherm © VIER “De West-Vlaamse bon vivant zorgde enkele weken geleden voor hét transfernieuws in medialand. Na zeven jaar VTM – waar hij onder meer programma’s presenteerde als ‘The Masked Singer’ en ‘K3 zoekt K3', keert hij terug naar de VRT, waar het destijds allemaal begon als Ketnetwrapper. Afgelopen zomer won hij samen met Regi de Radio 2 Zomerhit, met ‘De Wereld Draait Voor Jou’. Schattige rebel en zot van padel, benieuwd of hij zal overoveren.” Laura Tesoro 26 jaar, presentatrice-zangeres, uit Antwerpen Volledig scherm © VIER “Een geweldige zangeres, presentatrice, actrice en danseres. Het Songfestival, ‘The Voice’ met en zonder kids, ‘Liefde Voor Muziek’, ‘Familie’ en ‘The Masked Singer’. Als een vis in het water op auditions en liveshows. Altijd vrolijk en ontwapenend, maar nu mag ze zich opmaken voor onze knockouts en battles. Draaien maar jury!” Eddy Planckaert 63 jaar, ex-wielrenner, uit Lesterny Volledig scherm © VIER “Da meende gij nie! Geen sterker gestel dan dat van kasteelheer Eddy Planckaert. Van klein pittig rennertje schopte hij het tot koersende wereldster. Maar hij kon ook hard vallen. Van hero to zero. Maar nu helemaal weer in koers op zondagavond met het kijkcijferkanon ‘Château Planckaert’. Wat een veerkracht, wat een souplesse, wat een glimlach, wat een benen, wat een motor.” Sandra Bekkari 48 jaar, chef-kok, uit Oostende Volledig scherm © VIER “Van bestsellerauteur van kookboeken tot virtuele voedingscoach, Sandra is een fenomeen. Sandra’s lezingen en kookdemonstraties lokten de voorbije jaren moeiteloos volle zalen of – online dan – volle zooms. Ze is het gewend om in de top 10 te staan, dus verwachten we haar in de finaleweken.” Dorian Liveyns 28 jaar, acteur, uit Antwerpen Volledig scherm © VIER “Deze zomer stapte hij in het huwelijksbootje met niemand minder dan James Cooke, maar hij gaf ook zijn ja-woord aan onze quizmaster. Deze energieke en goedlachse theater-en musicalacteur (Aladdin, ’40-’45, Titanic, Daens) danst door het leven en is zo liveyns even halt te houden bij ons. James houdt zijn hart vast, maar wij zijn zeker dat Dorian iedereen naar huis kan spelen.”

