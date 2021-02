Een Banksy, veel pistolen en Kuifje: dit zijn de 10 duurste items uit ‘Stukken van Mensen’ (tot nu toe)

TV615.000 euro. Dat waanzinnige bedrag telde kunstkenner Paul de Grande (70) eerder deze week in het Play4-programma ‘Stukken van Mensen’ neer voor een paar duelleerpistolen van Napoleon. En het is niet het enige dure item dat in het programma te zien was. Deze tien stukken waren - tot nu toe - het meeste geld waard.

1. Twee stadstaferelen van Jan Brueghel de Jonge (seizoen 3)

Volledig scherm De Brueghels © Vier

Deze twee stadstaferelen van Jan Brueghel de Jonge werden onder zware beveiliging naar de set gebracht. Geen wonder, want de anonieme verkoper wilde minstens 2 miljoen euro voor beide werken. De 1,5 miljoen euro die geboden werd, bleek toch iets te weinig. Daarom geen officiële deal, maar Patrick sloot toch de handen in elkaar met de verkoper: hij zou helpen om de schilderijen aan de man te brengen. Met succes, want uiteindelijk kwamen ze in China terecht. Voor hoeveel ze uiteindelijk verkocht werden, is niet precies geweten.

2. Duelleerpistolen van Napoleon (seizoen 6)

Volledig scherm Een van de duelleerpistolen © VIER

Deze verkoop zit ons nog vers in het geheugen, want die werd maandag pas uitgezonden. Ives Devos, die al vaker met succes z'n waren kwam aanprijzen in het programma, kwam met duelleerpistolen van niemand minder dan Napoleon (mét handtekening) op de proppen. Alle dealers hadden interesse, maar uiteindelijk behaalde Paul de overwinning. Hij vond een koper die maar liefst 615.000 euro wilde neertellen voor de pistolen.

3. De Colt van JFK (seizoen 4)

Volledig scherm De Colt van JFK © VIER

Nog zo'n kleppertje van wapenhandelaar Ives Devos: een handgemaakte revolver die Robert Kennedy bij Colt bestelde om hem aan zijn broer John cadeau te doen, toen die in 1961 president van de VS werd. Devos kon het item 26 jaar geleden kopen voor zo'n 25.000 euro en maakte dus serieuze winst: Patrick kocht het stuk namelijk voor 350.000 euro.

4. Patek Philippe-uurwerk (seizoen 4)

Volledig scherm Patek Philippe-uurwerk © VIER

Dit bijzondere en exclusieve uurwerk, de Patek Philippe Nautilus, is de Rolls Royce onder de sportuurwerken. Wie er eentje wil bemachtigen om er - net zoals onder meer Brad Pitt - mee te pronken, moet enkele jaren op de wachtlijst gaan staan. Of het net zoals Patrick in ‘Stukken van Mensen’ kopen, natuurlijk. Hij telde er maar liefst 44.000 euro voor neer.

5. Corvette van 1978 (seizoen 3)

Volledig scherm Corvette © VIER

We durven het bijna niet te zeggen, maar ook deze Corvette uit 1978 komt uit de stal van Ives Devos. Hoewel Emily meer dan enthousiast was en zelfs een een proefritje met deze exclusieve wagen mocht maken, was het uiteindelijk Paul die met de auto aan de haal ging. Hij telde er 30.000 euro voor neer, en verklapte later dat hij de wagen met meer dan 20 procent winst doorverkocht.

6. Fabergé-uurwerk (seizoen 3)

Volledig scherm Fabergé-uurwerk bij verkoper Raymond © VIER

Verkoper Raymond kwam opdagen met een exclusief uurwerk uit de St. Petersburg Collection van de befaamde Theo Fabergé, de laatst levende kleinzoon van Peter Carl Fabergé, juwelier van de Russische tsaren en het Russische keizerlijk hof. Het was Patrick die met het uurwerk naar huis mocht. Hij betaalde er 27.500 euro voor.

7. Eerste druk van Kuifje (seizoen 2)

Volledig scherm Ives Devos bij z'n originele Kuifje © VIER

Jawel, hier is Ives Devos weer. Dit keer geen wapens, maar een uniek item: een eerste druk van het Franstalige boek van ‘Kuifje in het land van de Sovjets’. “Ik wist meteen hoe uniek dit boek was: van dit album werden er in eerste druk 500 gemaakt, genummerd en gesigneerd, en dit was nummer één. Er is in elke reeks maar één stripverhaal dat boven al de rest uitstijgt, en ik had het in handen”, vertelde hij enthousiast. Toch deed hij het stuk van de hand in ‘Stukken van Mensen’. Van Emely kreeg hij er 27.000 euro voor.

8. Werk van Panamarenko (seizoen 2)

Volledig scherm De Panamarenko bij verkoper Jean-Marie © VIER

Verkoper Jean-Marie kwam langs in ‘Stukken van Mensen’ met een uniek ruimtestation, een werk van de bekende kunstenaar Panamarenko. Het werk werd uiteindelijk gekocht door Patrick, die er 22.000 euro voor neertelde.

9. Motor van Kuifje (seizoen 1)

Volledig scherm De motorfiets van Kuifje © VIER

In het eerste seizoen zorgde een motor voor opwinding onder de verkopers. Niet zomaar een tweewieler, maar de motorfiets die model stond voor de stripreeks Kuifje. Een cool stuk, en daar telde Boris dan ook maar wat graag 20.000 euro voor neer.

10. Banksy (seizoen 5)

Volledig scherm Bart Warnier met zijn zeldzaam werk van Banksy © VIER

Een echte Banksy in de verkoop, dat zorgt uiteraard voor beroering bij de dealers. Verkoper Bart tikte het stuk in december 2017 op de kop via een loterijsysteem. Hij moest zich online inschrijven en werd uitgeloot, zodat hij de kans kreeg om het werk te kopen. Hij betaalde er toen 500 pond voor, of 587 euro. Die som heeft hij ruimschoots teruggekregen, want Sofie telde maar liefst 17.000 euro neer voor het werk.

Zoveel werd er per seizoen uitgegeven Na vijf seizoenen (het huidige zesde seizoen wordt dus even niet meegerekend) werd er al 954.210 euro uitgegeven aan exclusieve voorwerpen. Het vierde seizoen was tot nu toe het duurste voor de experts. Seizoen 1: 76.600 euro (18 deals gesloten op 24) Seizoen 2: 122.105 euro (29 deals gesloten op 40) Seizoen 3: 139.255 euro (29 deals gesloten op 32) Seizoen 4: 461.600 euro (29 deals gesloten op 32) Seizoen 5: 154.650 euro (31 deals gesloten op 32)

