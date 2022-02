Edelhert opgelucht dat hij ‘The Masked Singer’ mag verlaten: “Zonder medische hulp had ik aflevering vier niet gehaald”

TVHelmut Lotti kan rustig gaan slapen nu Mr. Eurovision Johnny Logan (67) ontmaskerd is als Edelhert. Al lijkt het ‘The Masked Singer’-avontuur niet meteen voor herhaling vatbaar. “Dit was het ergste dat ik in mijn leven heb moeten doen”, bekent de Ierse zanger in een gesprek over zijn deelname, de zes weken die hij in Antwerpen doorbracht en zijn toekomstplannen. “Ik ben rijk genoeg om op pensioen te gaan, maar daar heb ik geen zin in.”