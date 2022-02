Edelhert moet als vierde ‘The Masked Singer’ verlaten: “Ik denk niet dat ik dit ooit nog doe”

TV Welke 3 BV’s worden door Staf Coppens aangeduid als ‘De Verraders’? “Ik zou beter slapen als ik een verrader ben”

Op maandag 7 februari beginnen 18 bekende Vlamingen aan een psychologisch spel dat ze zich nog lang zullen herinneren. In ‘De Verraders’ zoekt Staf Coppens in een kasteel in het Nederlandse Kerkrade uit of er in elk van ons een slecht kantje schuilt. Drie BV’s worden door Staf aangeduid als ‘verraders’. Zij vermoorden elke nacht één van de ‘bondgenoten’. Aan de bondgenoten om de verraders te ontmaskeren en te verbannen… voor het te laat is.

