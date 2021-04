Eddy toont Luk Alloo zijn collectie wielermemorabilia: “Binnen een paar jaar moet dat misschien allemaal weg”

In deze nieuwe aflevering van ‘Alloo’ heeft reportagemaker Luk Alloo het over het thema ‘Dwangmatige Verzamelaars’. Een van hen is Eddy, die gepassioneerd is door de wielersport. Hij heeft een gigantische collectie affiches, truitjes en trofeeën. Wat hij ermee gaat doen, wil Alloo weten. “Ja, dat is het probleem, hé”, zegt Eddy. “Ik ben nu nog heel goed, maar binnen een paar jaar moet ik dat misschien allemaal wegdoen. Ik krijg dat niet over mijn hart." Bij musea kan hij niet gaan aankloppen: “Die zeggen altijd: ‘Je kan een schenking doen.' Maar weet je hoeveel geld hierin zit?” Ook een verkoop aan een rijke Amerikaan ziet Eddy niet zitten: “Dat wil ik echt niet.”