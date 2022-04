Eddy Planckaert openhartiger dan ooit in ‘Alloo bij...’: “In mijn topperiode verdiende ik een paar huizen per jaar”

Eddy onthult ook hoe hij tijdens zijn topjaren als wielrenner in de jaren tachtig miljoenen - weliswaar Belgische franken - verdiende, maar toen wel goed voor een ‘paar huizen per jaar’. “Ik heb snel veel geld verdiend als wielrenner”, vertrouwt hij Alloo toe. “Ik kreeg in mijn eerste jaar al 1,2 miljoen frank. Dat was toen veel geld. Het tweede jaar zat ik op 7 miljoen frank. Mannekes, in die tijd was dat veel geld. De laatste jaren van mijn carrière verdiende ik 15 miljoen frank per jaar. Plus de contracten van de criteriums. Eén criterium rijden was 120.000 tot 150.000 frank. Om twee uurtjes met uw vélo te rijden. Het is raar om nu in Belgische franken te spreken, maar dat was toen zo. In die tijd kostte een huis 3 tot 4 miljoen frank. Ik verdiende eigenlijk een paar huizen per jaar.”