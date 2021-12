Eddy Planckaert geeft verstek voor ‘De Slimste Mens’ na hoogrisicocontact

TV Dood van Willie Garson (Stanford) komt niet aan bod in ‘Sex and the Ci­ty’-re­boot

Michael Patrick King (67), de regisseur en schrijver van de ‘Sex and the City’-reboot ‘And Just Like That’, heeft in een interview laten weten dat het overlijden van Willie Garson niet aan bod komt in de reeks. Dat maakte hij duidelijk in een gesprek met de Amerikaanse krant ‘The New York Times’.

