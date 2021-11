Eddy Planckaert bijt spits af van zevende seizoen ‘Het huis’: “Ik was vanaf mijn geboorte een coureur”

TV Tweede studioshow van ‘K2 zoekt K3' staat in teken van films en musicals

De tweede studioshow van ‘K2 zoekt K3' staat helemaal in het teken van K3-musicals en -films. De tien overgebleven kandidaten die nog in de running zijn om het nieuwe K3'tje te worden, trappen de show af met een groepsperformance op ‘Filmster’. Vervolgens zingen ze elk een nummer uit een bekende film of musical - van ‘Dans Van De Farao’ over ‘De Drie Biggetjes’ , ‘Loko Le’, ‘Toveren’, ‘Waar Zijn Die Engeltjes’ tot ‘Liefde Is Overal’, alle klassiekers komen aan bod.

