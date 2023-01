Eddy en Christa Planckaert worden relatietherapeuten in ‘Iedereen beroemd’

TV Moeder van Dahmer-slachtof­fer is razend dat acteur uit de serie een Golden Globe wint: “Het vergroot ons verdriet”

Acteur Evan Peters (35) heeft recent een Golden Globe gewonnen voor zijn neerzetting van seriemoordenaar Jeffrey Dahmer in de Netflixserie ‘Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story’. Maar dat is overwinning waar niet iedereen even dankbaar voor is. Zo vertelt de moeder van Dahmer-slachtoffer Tony Hughes aan ‘TMZ’: “Evan had zijn dankwoord moeten gebruiken om de families van de slachtoffers aan te spreken.”

16 januari