Echtgenote van Gert Verhulst is verantwoordelijk voor zijn 'enge' albumcover: “Ze vond hem ondeugend”

In ‘De Verhulstjes’ is te zien hoe de familie Verhulst te gast is in een Nederlands programma. Het gespreksonderwerp van de dag? De coverfoto van Gerts album ‘Zijn Mooiste Liedjes’. “Het is uitgebracht tijdens Halloween”, klink het al lachend bij Viktor. Gert, Ellen, Viktor en Marie kunnen ondertussen duidelijk lachen om het voorval. Daarnaast werd in het gesprek duidelijk dat Ellen, de vrouw van Gert, verantwoordelijk is voor de keuze van de foto. “Ze vond het een leuke en ondeugende foto”, aldus de Studio 100-baas. Op sociale media dachten ze daar echter totaal anders over…