‘Dwars door de Middellandse Zee’ ook te zien in Nederland

Bij ons is het Eén-programma al enkele weken afgelopen, maar in Nederland mogen ze binnenkort kennismaken met ‘Dwars door de Middellandse Zee’. Inmiddels is Hauben samen met zijn geluids- en cameraman neergestreken in ons buurland voor een nieuwe reeks, ‘Dwars door de Lage Landen’. “Het is een stapreis door België en Nederland, van Oostende aan de Vlaamse kust naar Maastricht en Pieterburen. Het is ook fijn dat ik qua taal in deze omgeving weer met iedereen kan babbelen zonder tolk”, vertelt Hauben in De Telegraaf.