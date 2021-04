‘Dwars door de Middellandse Zee’: Arnout Hauben begint aan z’n groot avontuur op de rots van Gibraltar

TV Alweer verrassing in ‘De Mol’: ‘nieuwkomer’ Isidoor neemt de plaats in van die andere ‘nieuwkomer’ Noah

4 april Drie afleveringen ver in ‘De Mol’, goed voor ruim 180 minuten speelse en spannende televisie, en de fans weten enkel en alleen met zekerheid dat ‘parketteur’ Jens en student Noah absoluut niet ‘De Mol’ zijn. Noah, die in de eerste aflevering Jens al na een half uur naar huis speelde, ligt nu op zijn beurt vroeg uit het tv-spel. En dat in een aflevering waarin de groepsdynamiek behoorlijk onder druk werd gezet met alweer psychologische spelletjes. Het gaat hard in ‘De Mol’.