Duurste serie én duurste gok ooit: ‘Lord of the Rings’-prequel kostte Amazon al meer dan een miljard

TVHet is eindelijk zover: vanaf vandaag kunnen ‘Lord of the Rings’-fans smullen van de langverwachte prequel ‘The Rings of Power’ op Amazon Prime Video. Met een prijskaartje van meer dan een miljard dollar is het de allerduurste reeks ooit gemaakt. En meteen ook de duurste gok, want de concurrentie in het genre is moordend nu alle grote streamingsdiensten op de fantasykar zijn gesprongen. Waarom worden we overspoeld door elfen en draken? En wie zal de bovenhand halen?