Duistere reboot van ‘The Fresh Prince of Bel-Air’ krijgt eerste trailer

De reboot ‘Bel-Air’ speelt zich af in het hedendaagse Amerika, maar is nog steeds gebaseerd op het oorspronkelijke uitgangspunt: Wills gecompliceerde reis van de straten van West Philadelphia naar de omheinde herenhuizen van Bel-Air. In de trailer zien we hoe Will een tweede kans krijgt nadat hij thuis in de problemen raakte, maar dat wil duidelijk niet zeggen dat zijn leven voortaan makkelijker is. De jongen krijgt namelijk te maken met conflicten, emoties en vooroordelen van een wereld die heel anders is dan degene die hij ooit heeft gekend.

Het is de eerste keer dat we beelden te zien krijgen van de reeks. Centraal in de trailer is nieuwkomer Jabari Banks, die de hoofdrol van Will op zich neemt. Verder zien we ook nog Adrian Holmes, Cassandra Freeman, Olly Sholotan, Coco Jones, Akira Akbar, Jimmy Akingbola, Jordan L. Jones en Simone Joy Jones. ‘Bel-Air’ gaat in première op 13 februari, de zogenaamde Super Bowl Sunday in de Verenigde Staten. De eerste drie afleveringen worden dan meteen vrijgegeven. Nadien verschijnt er wekelijks één aflevering op de streamingservice Peacock. Wanneer en of de reboot van ‘The Fresh Prince of Bel-Air’ ook bij ons te zien is, is voorlopig nog niet bekend.