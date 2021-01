Duimpje omhoog naar de camera voor de seks: deze regel moet problemen in ‘Big Brother’ voorkomen

TV115 camera’s, acht deelnemers, 100 dagen opsluiting, geen greintje privacy en een prijzenpot tot honderdduizend euro. Ruim 20 jaar na de eerste editie van de moeder der realityprogramma’s gaat vanavond het vernieuwde ‘Big Brother’ van start op VIER. Om het avontuur vlot te laten verlopen, werden er - uiteraard - ook regels opgesteld voor de kandidaten, en één daarvan is best opmerkelijk: voor ze seks hebben, moeten de kandidaten hun duim opsteken naar een van de vele camera’s.

“Het spreekt voor zich dat indien bewoners mogelijk een seksuele handeling met elkaar willen verrichten, alle betrokkenen daar dienen akkoord mee te gaan”, laat SBS daarover weten. “Er worden geen seksuele handelingen verricht indien voor het productieteam niet duidelijk is dat iedereen hier welwillend en bewust mee instemt.” Om te signaleren dat beide partijen een seksuele handeling zien zitten, werd een signaal afgesproken. “Het opsteken van de duim richting de camera dient als teken van goedkeuring voor het productieteam om er zeker van te zijn dat beide partijen gelijkwaardig akkoord gaan met een mogelijke seksuele handeling.”

Wantoestanden vermijden

Een verrassende regel, die weliswaar uit pure noodzaak ontstond. Zo was er in 2019 nog de heisa rond het RTL-programma ‘De Villa’. Daar liep de situatie tot twee keer toe uit de hand en drongen enkele mannelijke deelnemers zich op aan een vrouwelijke kandidate. En eind 2017 werd in Spanje een bewoonster van het Big Brother-huis verkracht door een andere bewoner – tegen wie 2,5 jaar celstraf is geëist. Het duo had eerder vrijwillig seks gehad, waardoor de makers niet ingrepen. Pas later bleek dat er van wederzijdse instemming geen sprake was.

“Uiteindelijk is dat een rechtszaak geworden (die nog loopt, red.). Het is heel naar voor alle betrokkenen”, legt gedelegeerd producent Jeroen Compeer uit in een interview met de Volkskrant. “Mede daarom hebben ze vorig jaar bij Big Brother in Zweden besloten: als je seks wil hebben: eerst duimen omhoog naar de camera. Dat hebben wij overgenomen. Het staat duidelijk in ons regelboek, dat we met iedereen hebben besproken.”

Gecontroleerd alcoholverbruik

Mede daarom is de alcoholconsumptie ook beperkt tot bepaalde momenten. Sterke drank is bovendien niet aanwezig. “Er is hooguit wijn of een biertje, in principe alleen in het weekend, na zeven uur ’s avonds. Of als er een klein feestje te vieren is, doordeweeks”, aldus Jeroen Compeer nog. “We gaan bewoners niet volgieten, zelfs niet als we denken: nu wordt het saai.”

Ook aan deze regels moeten de kandidaten gehoorzamen * De bewoners zijn afgesloten van de buitenwereld. Dit betekent dat internet, kranten, telefoongesprekken en iedere overige vorm van communicatie met mensen buiten het Huis verboden is. * Big Brother maakt zijn bewoners elke ochtend wakker door de slaapkamerverlichting aan te doen en/of een wekker af te spelen. Het tijdstip waarop dat het geval is, kan van dag tot dag verschillen. Het is niet toegestaan om overdag te slapen en er wordt nergens anders geslapen dan in de slaapkamer. * Elke bewoner is wekelijks verplicht om een medebewoner te nomineren voor een eliminatie uit het programma. Jezelf nomineren mag niet. * Het wekelijkse eet- en drinkbudget wordt bepaald door het zogenoemde Boodschappenspel. Het is de verantwoordelijkheid van de bewoners om voor het Huis, de tuin en de huisraad te zorgen en deze te onderhouden. * Opdrachten stellen bewoners in staat om prijzen te winnen en het eindtotaal voor de winnaar te bepalen: dat bedrag kan tot maximaal 100.000 euro oplopen. * Het winnen van een opdracht kan voordelen of beloningen opleveren. De winnaar(s) van het desbetreffende spel of de opdracht wordt bepaald door Big Brother en is definitief. Alle spellen en opdrachten variëren van fysieke tot mentale uitdagingen. * Ten slotte is het ook verboden om te (be)dreigen, (fysiek) geweld te gebruiken of op een andere onaanvaardbare manier gedrag te vertonen ten opzichte van een andere bewoner. Daarnaast is gedrag waarmee het kijkende publiek (ernstig) kan worden beledigd niet toegestaan.

