Duik het verlengd weekend in met deze nieuwe streamingtoppers

Film Achter de schermen van ‘Red Sandra’: “Tegenwoor­dig werkt iedereen met drones, maar wij gingen voor de helikopter”

Nog 2 dagen tot we ‘Red Sandra’ in de bioscoop kunnen gaan bekijken. Om het wachten wat te verzachten, tellen we met enkele exclusieve filmpjes af naar de lancering. Vandaag bekijken we hoe het team ging filmen op de iconische Seven Cliffs in Sussex. “Iedereen die te dicht bij de rand komt, moet een soort harnas aan."

26 oktober