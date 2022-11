Duidelijkheid in ‘Alloo en de verkeerspolitie’: daarom steekt de politie het roze papiertje onder je ruitenwisser

TV Deze week in ‘Familie’: Letterlijk nieuw leven in de brouwerij en Kalid dropt een bommetje

Deze week wordt er weer heel wat spanning en drama op het leger trouwe fans van ‘Familie’ losgelaten. Maar er valt ook romantiek en feel good te beleven. Vooral dan in de brouwerij waar ze een nieuwe inwoonster verwelkomen. En da’s niet zomaar een nieuw gezicht. Acteur Jan Van den Bosch, in ‘Familie’ bekend als Zjef, is in de wolken dat zéér binnenkort zijn dochter mag meespelen in de VTM-soap.

6 november