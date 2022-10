Dubbele verrassing in ‘Lisa’: Dorian Liveyns, man van James Cooke, duikt op én er verschijnt een nieuw personage

Actrice Britt Hellinx speelde in 2018 en 2019 de rol van Gill in ‘wtFOCK’ en in 2020 had ze een gastrol in ‘Thuis’ te pakken. “Ik kan het vaak nog steeds niet helemaal vatten: ik sta op de set met mensen waar ik al mijn hele leven naar opkijk, zoals Hilde De Baerdemaeker. Samenwerken met zulke talenten is zo een voorrecht”, klinkt ze enthousiast over haar gloednieuwe rol.