Drijf de temperatuur op met deze zwoele realityreeksen

In april vorig jaar kwam Netflix op de proppen met de nieuwe, verrassende realityshow ‘Too Hot to Handle’. Het concept is simpel: tien sexy singles van over de hele wereld verblijven vier weken in een luxueus resort op een exotisch eiland, waar ze een geldprijs van 100.000 dollar kunnen opstrijken. Maar er is één belangrijke voorwaarde: de singles mogen geen intiem fysiek contact met elkaar hebben, want anders tikt de geldprijs aan een sneltempo weg. De populaire reeks bleek al snel een schot in de roos, dus besloot de streamingdienst er een vervolg aan te breien met dit tweede seizoen. Deze keer trekken de aantrekkelijke vrijgezellen niet naar Mexico (zoals in seizoen 1), maar naar de Turks- en Caicoseilanden. De knappe vrijgezellen doen hun best om hun seksuele verlangens te onderdrukken, zodat ze een mooie geldsom mee naar huis kunnen nemen. Vorig jaar sloegen de deelnemers erin om - ondanks hun uitspattingen - nog 75.000 dollar over te houden van de prijzenpot. Doen de aantrekkelijke singles dit seizoen beter? Of verliezen ze zich helemaal in een strijd vol lust en genot?