Drie sterrenchefs in ‘Celebrity Masterchef’, ‘Play Café’ sluit de deuren en talkshow van Gert Verhulst krijgt nieuwe naam: zo ziet najaar van Play4 eruit

Volledig scherm De Verhulstjes © Play

Play kiest dit najaar vooral voor zekerheden. De meeste titels die ze dit najaar programmeren, hebben hun succes al bewezen. Denk in de eerste plaats aan ‘De slimste mens ter wereld’, maar ook aan ‘James de musical’, met gasten Metejoor, Tom Waes, Maaike Cafmeyer, Marc Coucke, Regi en de cast van ‘F.C. De Kampioenen’. ‘De Verhulstjes’ verlaten hun geliefde Antwerpen en Oostduinkerke voor een tripje naar de Franse Ardèche en een cruise door de Noorse Fjorden en van ‘The Sky is the Limit’ komt een all star seizoen met Willy Naessens en Marie-Jeanne, Harry & Olga, Michel Van den Brande, Yves Maes en Marie-Anne De Nil. Verder komt er ook nieuwe seizoenen van ‘Extreme Make Over’, ‘Stukken van mensen’, ‘Klopjacht’, ‘Bake off Vlaanderen’, ‘Niveau 4', ‘Mijn beste slechtste vriendin’, ‘Sport Late Night’, ‘Big Brother’ en ‘WTFock’.

Nieuwe titels met resem bekendheden

Volledig scherm Celebrity Masterchef Vlaanderen © SBS

‘Masterchef Vlaanderen’ krijgt een trio topchefs als leden van de jury, goed voor in totaal zes Michelinsterren. Nick Bril heeft er twee als chef van The Jane, Inge Waeles (zaakvoerder en zaalverantwoordelijke van driesterrenrestaurant Boury) en Michaël Rewers (Brasserie du Nord) hebben er samen vier. De tien bekende kandidaten zijn Sarah Puttemans, Cath Luyten, William Boeva, Hakim Chatar, Linde Merckpoel, Lynn Van den Broeck, Boris Devis, Wim Willaert, Bent Van Looy en Charlie Dewulf. Ook de kandidaten van het reisprogramma ‘De Expeditie - Groenland’ - dat later dit najaar zal verschijnen - waren al bekend. Dat zijn Tine Embrechts, Joris Hessels, Viktor Verhulst, Sven Mary, Lynn Van Royen, Jinnih Beels, Average Rob en Pommelien Thijs.

Volledig scherm Expeditie Groenland © Play Media

Opvallende afwezigen

Volledig scherm Evi Hanssen, Viktor Verhulst, Tatyana Beloy, Celine Van Ouytsel en Matthias Vandenbulcke presenteerden Play Café. © SBS

Play4 zet voornamelijk in op zijn sterkhouders van de afgelopen jaren, maar er zijn ook een aantal opvallende afwezigen. Een nieuw seizoen van ‘Fear Factor’ bijvoorbeeld, waarin Alex Agnew vorig najaar zijn debuut maakte als presentator, kondigt de zender niet meer aan. Agnew scoorde 167.000 live-kijkers bij zijn debuut en het werden er geleidelijk aan minder. Ook ‘Play Café’, het showbizzmagzine in de vooravond van Play4 valt weg. Toen het dit voorjaar niet terugkwam na de paasvakantie klonk het bij Play nog dat “er pas na de zomer duidelijkheid over zal zijn”. En het magazine komt dus niet terug, bevestigt programmadirecteur Annick Bongers. “Er is zoveel content, we moeten het niet meer hebben van de zogenaamde treintjeskijkers (kijkers die programma’s achter elkaar bekijken op één zender, zoals bijvoorbeeld ‘Dagelijkse Kost’ - ‘Blokken’ - ‘Het Journaal’ op VRT1, red.). We willen nog wel in de wereld staan, dat doen we met ‘De tafel van Gert’, maar voor de rest focussen we op grotere titels met impact die ook de moeite zijn om uitgesteld te kijken. De content van ‘Play Café’ is de dag nadien weg en we willen voortaan liever focussen op programma’s met een langere levensduur.”

Naamsverandering ‘De tafel van vier’

Volledig scherm Gert Verhulst © SBS

Mini-make over bij ‘De tafel van vier’. In de eerste plaats zal de talkshow vanaf dit najaar ‘De tafel van Gert’ heten. Rond de tafel zullen dagelijks namelijk geen vier, maar zes gasten plaatsnemen. Drie zogenaamde ‘tafelspringers’ die op vaste basis terugkeren, en drie gasten uit de actualiteit. De talkshow zal al zeker doorgaan tot aan de kerstvakantie, daarna wordt alles opnieuw geëvalueerd.

Avarage Rob gaat voor ‘De slimste mens ter wereld’

Volledig scherm Average Rob © PHOTONEWS

Erik Van Looy is volop bezig met de voorbereiding van het 21ste seizoen van ‘De slimste mens ter wereld’ dat in oktober van start gaat. Maar voor het zover is kan de quizmaster uitpakken met een nieuwe naam op de deelnemerslijst, want YouTube-fenomeen Average Rob zal straks aantreden. Robert Van Impe, zoals Avarage Robs echt heet, vervoegt zo Alex Agnew, Annelien Coorevits, Jade Mintjens, Nathalie Meskens, Robin Pront die Van Looy eerder al bekend maakte.

Veelbelovende fictie: ‘Dood spoor’, ‘Nonkels 2', ‘De kist’

Volledig scherm Nonkels - Play4 © Play4

Play begint het najaar met een nieuw seizoen van ‘Mijn beste slechtste vriendin’, waarin onder meer Charlotte Timmers de cast vervoegt. Maar de zender komt straks ook met nieuwe fictie naar buiten. Het tweede seizoen van ‘Nonkels’ wordt deze zomer opgenomen en zal te zien zijn in het voorjaar van 2024 en er komt ook een tweede seizoen van ‘Assissen’. Maar nieuw is ‘Dood spoor’ een culinaire crimereeks van de hand van Malin-Sarah Gozin, die ook het gelauwerde ‘Clan’ bedacht. Tot slot zijn ook Pedro Elias en zijn vrouw Evelien Broekaert bezig met een roadmovie-thillerreeks, ‘De Kist’, die Jonas Geirnaert regisseert.

