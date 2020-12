Drie jaar nadat hij kanker overwon, wint Roland (66) ‘The Voice Senior’: "Dit was mijn kans om weer in het leven te stappen"

TV ‘Club Flo’ trekt naar erotische winkel met ‘levensech­te sekspoppen’ en Jitske Van de Veire vertelt over ervaringen met drugs

10 december Al eens van een ‘real doll’ gehoord? Met deze poppen, die levensecht lijken, kan je in een erotische boetiek in West-Vlaanderen een avontuurtje beleven. Dat was donderdagavond te zien in ‘Club Flo’ op VTM2. Jitske Van de Veire, dochter van MNM-presentator en VIER-gezicht Peter, vertelde ook uitgebreid over haar seksleven en ervaringen met drugs.