Drie huwelijken op springen en veel volk in de cel, de ziekenboeg en het lijkenhuisje: zo startte ‘Familie’ het nieuwe seizoen

Opgelet, dit artikel bevat spoilers!

De aflevering startte met een fonkelnieuwe begingeneriek, die fris en supersnel oogt. Meteen daarna pikte de soap de draad op, waar die op het einde van de seizoensfinale was achtergelaten: in de boksclub. Daar lag Niko groggy en levenloos op de grond na zijn boksmatch met Sam. De man van Mieke werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij wegens de zware hersenletsels in een coma werd gehouden. Niko leeft dus nog, maar het valt nog af te wachten hoe hij uit zijn coma ontwaakt.

Enige liefde

In het ziekenhuis was ondertussen ook Veronique opgenomen. Zij was met haar wagen in een meer terechtgekomen, maar had de crash toch overleefd dankzij haar minnaar Koen. Die was haar onverschrokken achterna gedoken en had haar uit het zinkende wrak gered. Toen Lars merkte dat zijn overspelige vrouw in veiligheid was, keerde hij zijn rug en verdween hij in het donkerte. Sindsdien is de CEO van Wolff & Bos vermist.

Veronique kreeg in het ziekenhuis het bezoek van Koen, maar zij maakte hem duidelijk: “Lars is mijn man en de enige echte liefde van mijn leven.” Waarop de halfbroer van Lars laconiek antwoordde: “Maar hij is het nu wel afgetrapt.” Net op dat moment daagde de politie op, die Koen in de boeien sloeg. Hij zal zich voor de rechter moeten verantwoorden voor de dood van Léon, de ontvoering van Lars en misschien nog heel wat meer.

Volledig scherm Veronique (Sandrine André) belandde in het ziekenhuis. © VTM

Aanzoek

Brahim, de zoon van Samira, was ondertussen ook in het ziekenhuis beland, weliswaar voor een vervelende maar ongevaarlijke ingreep. Hij keerde echter snel naar huis, want daar zou Benny Samira ten huwelijk vragen in het bijzijn en met de goedkeuring van haar drie kinderen. Benny’s nieuwe liefde was echter zo overdonderd en weinig overtuigd van de juiste bedoelingen van het aanzoek, dat ze er niet op inging. Al bleek ze wat later na een goed gesprek wel weer een relatie te willen aangaan met Benny en met haar gezin niet te verhuizen maar in te trekken bij de klusjesman. Eind goed, al goed? Toch niet helemaal, want van een huwelijk is geen sprake meer. Voorlopig toch.

Tussen al dat drama door, zorgde ook Quinten voor flink wat ellende en tranen. Quinten was naar Singapore gereisd om in ruil voor veel geld gsm’s van een criminele organisatie te beveiligen. Bij zijn terugkeer hadden de snoodaards echter drugs in zijn rolstoel verstopt. Quinten werd bij de douane betrapt en zit nu achter de tralies. Hem hangt de doodstraf boven het hoofd, want in Singapore is dat de gangbare straf bij drugsdelicten. De misstap zorgde voor heel wat tranen bij het thuisfront en dan vooral bij zijn vrouw Hanne.

Volledig scherm Quinten (Maxime De Winne) belandde achter tralies in Singapore. © VTM

Quinten was trouwens via Guido in die drugswereld geïnfiltreerd, want die werkte als drugskoerier voor de cocaïne-koningin Mira, de uitbaatster van de Snax. Guido wilde uit het wereldje stappen en bood haar een laatste deal aan: in ruil voor enkele zakken ‘verloren’ drugs wilde hij voortaan gerust gelaten worden. De drop zou doorgaan op een verlaten plek, waar plots politie opdaagde. Guido had die gealarmeerd. Mira wilde Guido neerschieten, maar een sniper voorkwam dat en schakelde Mira uit. Dood. Guido besefte toen al dat zijn rol was uitgespeeld en dat hij voor zijn aandeel naar de gevangenis zou moeten gaan. Waardoor meteen verklaard werd waarom Guido na zes jaar plots niet meer in de nieuwe begingeneriek te zien was. Hij verdwijnt in de cel en zo uit beeld en dus ook uit de serie.

Kolkende zee

Guido, Quinten en Koen in de cel, Veronique, Niko en Brahim in het ziekenhuis en met Mira één dode in het lijkenhuisje. De eerste aflevering van het 32ste seizoen van ‘Familie’ was geen kabbelend bergriviertje, maar een kolkende zee bij stormweer. Want naast al die verhaallijnen is er ook nog altijd één personage vermist: Lars. Bovendien staan er drie huwelijken op springen. Mieke ontdekte de affaire van Niko met Sam, Lars beseft dat Veronique hem met Koen bedrogen heeft en ook Hanne weet nu dat Quinten de hele tijd tegen haar gelogen heeft. Inzichten die niet zonder gevolgen kunnen blijven? ‘Familie’ startte dus sterk, want na deze aflevering zal de serie nooit meer dezelfde zijn.

