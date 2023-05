Dramatisch afscheid van Stan Van Samang en Danny Timmermans in ‘Thuis’: Harry en Chris sterven samen

Opniew veel drama in ‘Thuis’. De zwanenzang van drugsbaron Chris (Danny Timmermans) is een exit geworden met uiteindelijk drie doden en meerdere gewonden. Het leek zo wel een vervroegde seizoensfinale, want compleet onverwacht sleurde de superschurk in zijn val ook publiekslieveling Harry (Stan Van Samang) mee. Hij verdwijnt na twee jaar uit de soap. “Er sterft ook een stukje van mezelf.”

Wat een creep was die Chris toch. Vorig seizoen had hij al de dood van Tania (Katrien De Becker) en de ontvoering van inspecteurs Dieter (Raf Jansen) en Tim (Jeroen Lenaerts) met diens dochter Hanna op zijn geweten. In het ‘Thuis’-boek ‘Bloedbroeders’ staat bovendien dat de bad guy vlak voor zijn terugkeer naar Vlaanderen ook nog een moord pleegde. Chris woonde een tijd in Thailand, maar wilde absoluut terugkeren om nog een paar rekeningen te vereffenen. De kijker kwam eerder al te weten dat de opperschurk niks meer te verliezen had, omdat hij door een hersentumor niet lang meer te leven had. In zijn val wilde Chris dus ook nog wel een paar vijanden meesleuren.

Laatste wens

De laatste wens van Chris? Samen sterven met zijn ex-zakenpartner en voormalig beste maatje Harry. Als echte bloedbroeders. De twee hadden destijds een imperium opgebouwd en waren de koningen van het nachtleven. Tot Chris een drugsbaron werd en Harry zich van hem afkeerde. En nadien ook verraadde. Dat moest gewroken worden. En dus had Chris Harry met een smoes naar een afgelegen plek gelokt voor de ultieme confrontatie.

Mentaal spelletje

Eerst speelde hij nog een mentaal spelletje, waardoor Harry dacht dat Chris zijn dochter Zihame (Sofia Zaifri) en zijn vrouw Thilly (Lauren Müller) in zijn macht had. Chris haalde vervolgens twee gifspuiten boven voor een luguber spel. De ene spuit was bedoeld voor Harry, de andere voor Chris zelf. Harry moest de injectie bij Chris toedienen en toen het de beurt was aan de andere spuit smeekte Harry: ‘Komaan, Chris, dit kan je niet menen.’ Chris leek eerst nog te vermurwen en Harry te laten gaan. Maar toen Harry een laatste keer omkeek naar de stervende Chris, werd hij getroffen door een kogel uit het wapen van Chris. Recht in zijn hart. En zo kwam Chris zijn laatste wens dan toch nog uit: samen sterven. Bloedbroeders tot in de dood. Nét te laat stormden agenten Tim en Dieter het gebouw binnen. Zij vonden de twee enkel dood terug. En zo stierven er drie personages in evenveel dagen in ‘Thuis’. Eerder liet hoofdinspecteur Patje (Gunter Reniers) ook het leven bij een aanslag met een bomauto, waarbij ook enkele collega’s, zoals Maité (Sara Gracia Santacreu), gewond raakten. Chris nam dus letterlijk afscheid met een knal.

Volledig scherm Patje, Tim, Maité en Dieter: het speurderteam bij 'Thuis'. © VRT

Bye bye

“Bye, bye, badness”, aldus Danny Timmermans, die de slechterik geloofwaardig neerzette. “Aan alle sprookjes komt een eind. Zeker aan dat van slechteriken. Ik heb ervan genoten om deze doortrapte ­crimineel te mogen spelen. En zoals het elke goede slechterik betaamt, heb ik veel schade kunnen aanrichten. Ik hoop op vergeving van het publiek.”

Volledig scherm De exit van Chris (Danny Timmermans) uit 'Thuis': met een gifspuit. © VRT

Stan Van Samang nam noodgedwongen ook afscheid van de kijker. “Wat heb ik Harry graag gespeeld”, laat de acteur weten. “Het was slechts een gastrol, maar wat voor één. Ik kijk enorm dankbaar terug op die meer dan twee fantastische jaren bij ‘Thuis’. Ik ga ze hard missen: de heerlijke collega’s en fans die Harry massaal en warm omarmden. Ik rouw ook wat mee, want als je personage, dat al die tijd onder je huid leefde, sterft, dan sterft er ook een stukje van jezelf mee.”

En zo moeten de makers van ‘Thuis’ hun begingeneriek vlak voor het einde van het seizoen toch nog eens aanpassen. Harry, die als mysterieuze, maar charismatische zakenman in seizoen 26 debuteerde, verdwijnt immers definitief. En Thilly (Lauren Müller), zijn echtgenote sinds nog maar begin dit jaar, is nu al plots weduwe. Hoe moet het verder met haar en met Zihame en Nora (Amara Reta), de ex van Harry?

Info: Het ‘Thuis’-boek ‘Bloedbroeders’ verscheen bij Borgerhoff & Lamberigts en is verkrijgbaar in de online Thuis-shop en de boekwinkel.

