Drama, gebroken/gelijmde harten en de verrassende bekentenis van Bert: dit was aflevering tien van ‘Temptation Island: Love or Leave’

'Temptation Island: Love or Leave': feestje in de vrouwenvilla.

De aflevering begint met feestjes. In de vrouwenvilla is het thema is ‘maffia’. Om een of andere onduidelijke reden wil dat zeggen dat iedereen een zwarte outfit moet dragen. Voor ‘gewoon Donna’ toch een hoogtepunt: zij vindt dat Jimi er geweldig goed uitziet in zo’n zwart plunje.

'Temptation Island: Love or Leave': feestje in de mannenvilla.

Bij de heren is het thema een stuk stoerder, en kiezen ze voor roze, rode en blauwe kledij. Wouter maak van dat moment meteen gebruik om tegen de Nederlandse single Noëlle - met wie hij vorige week op date ging - te zeggen dat hij met haar toch niet de klik voelt. Da’s tenminste eerlijk.

In de andere villa beslissen Aylin en Julia om de party voortijdig te verlaten. Aylin doet dat omdat ze - we kid you not - bodylotion wil smeren en een boek wil lezen, Julia omdat ze zich niet zo lekker in haar vel voelt. “Ik moet veel nadenken, en dan kan ik niet zo gezellig zijn.” Maak deze witz vooral zelf.

'Temptation Island: Love or Leave': 'gewoon Donna' en Valentino.

Maar goed, voor we daar al te veel over kunnen nadenken stelen ‘gewoon Donna’ en Valentino de show. Hij wil graag weten waarom ‘gewoon Donna’ zich nu plotseling aangetrokken voelt tot Jimi, en niet (meer) tot hem. Valentino is er namelijk zeker van dat, moest Jimi er niet geweest zijn, hij met het hart van ‘gewoon Donna’ aan de haal ging. Tot ‘gewoon Donna’ haar mening geeft, en dat toch niet helemaal het geval blijkt te zijn. Zij vertelt Valentino namelijk dat ze hem wel leuk vindt, maar niet op dezelfde manier als Jimi. AKA: ‘Drama Island’!

'Temptation Island: Love or Leave': 'gewoon Donna' en Jimi.

“Ik haat mensen”, ventileert ‘gewoon Donna’ vervolgens tegen Jimi. En iets dat die leuze zoveel kracht bijzet als een lap dance, toch? Vooral als je het doet in het zicht van Valentino, die z’n emoties maar moeilijk een plaats kan geven. Vinden we niet zo heel netjes van ‘gewoon Donna’.

'Temptation Island: Love or Leave': Nico en Laure.

Bij de mannen genieten de Belgische single Laure en Nico dan weer van elkaars gezelschap. Beiden spreken ook uit dat ze steeds meer gevoelens voor elkaar krijgen.

'Temptation Island: Love or Leave': Bert en Chelsy.

En dan is het tijd voor dé bekentenis van Bert. Tegenover de Belgische single Chelsy vertelt hij immers dat er een grote kans is dat er thuis iemand op hem zit te wachten. WAIT, WHAT?

“Ik heb iets meer dan een jaar geleden een dame leren kennen, die aangaf dat ze interesse had in mij”, klinkt het. “Het is puur vriendschappelijk.” JA HOOR. “Ik kan niet meer volgen”, vertelt Chelsy nadien. Wij ook niet.

Waarop Bert zegt dat het met ons Delphine sowieso op een dood spoor zat, en dat hij bij terugkomst graag iets wil beginnen met die andere dame. “Dat ander meisje mis ik”, klinkt het. “Zij heeft me ook al aangegeven dat ze voor mij zou gaan, mocht ik beschikbaar zijn. Zij heeft ook alles wat ik zoek in een vrouw.”

Dus, eventjes recapituleren: je doet met ons Delphine mee aan ‘Temptation Island: Love or Leave’, je loopt vier afleveringen lang te bleiten dat ze het perfecte meisje is, en nu vertel je dat in feite een relatie wil met iemand anders? NIET OKÉ!

Twitter heeft daar ook een en ander over te zeggen, lees maar!

'Temptation Island: Love or Leave': Joop, ons Delphine, 'gewoon Donna' en Jimi.

Ach ja, daarna is het gelukkig tijd voor de overpeinzingen van Tempteesjon-toogfilosoof Joop. nadat hij te weten komt dat ons Delphine nog nooit met een gekleurde man heeft gezoend - en zij een opmerking over z’n piemel maakt - heeft de Nederlander volgend pareltje klaar: “Een bloem groeit ook niet in één keer uit de grond, als gras.” WAUW.

De volgende ochtend loopt het zowel voor ‘gewoon Donna’ als Nico prima. Niet met elkaar, welteverstaan. Zo gaat het steeds beter tussen ‘gewoon Donna’ en Jimi, en trekken ook Nico en Laure eveneens dichter naar elkaar toe.

'Temptation Island: Love or Leave': Julia en Niels.

Vervolgens roept Julia ‘haar’ Niels even tot bij zich. Tijdens een babbeltje aan het zwembad zegt ze dat ze afstand wil nemen van hem. Niels vindt dat niet leuk, maar hij is wel blij dat ze eerlijk is.

'Temptation Island: Love or Leave': Bert.

En dan is het de beurt aan Bert om voor de walgelijke noot te zorgen. “Ik heb redelijk vast geslapen, maar ben wel opgestaan met een nachtmerrie, waarbij ik het gevoel had dat Delphine naast mij wakker werd. Ja, beangstigend.”

Excuseer? Het is één ding om niet langer een koppel te willen vormen, maar moet je dan echt zo hard natrappen? Sorry Bert, we vallen in herhaling, maar dit is écht niet oké. En ons Delphine de hond laten houden omdat jij z’n shit niet wilt opruimen, maakt het niet beter. #lachendkakske

Waarna in de kamer van ons Delphine de gevreesde tablet of terror - of nee wacht, da’s in ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ - afgaat. Alhoewel, je zou het wel zo kunnen omschrijven. Ons Delphine krijgt immers het fragment te zien waarop Bert haar (vermeende) soa bespreekt. Waarop de dames als een blok achter ons Delphine gaan staan. Want ook: volgens ons Delphine is het hele soa-verhaal niet correct. Laat de welles-nieteskampioenschappen beginnen!

'Temptation Island: Love or Leave': presentator Viktor Verhulst en de heren.

Maar goed, voor die écht van start kunnen gaan komen presentatoren Monica Geuze en Viktor Verhulst langs om poolshoogte te nemen. Dat is vooral bij Bert en ons Delphine weer pittig. Bert beweert dat alle kogels zijn afgevuurd, ons Delphine begrijpt dan weer niet waar die munitie vandaan blijft komen. Wanneer het over de (vermeende) soa gaat, stelt ons Delpine dat ze niet weet ‘of ze ooit een soja heeft gehad’. Wij willen het zelfs niet meer weten nu!

Vervolgens vertellen Monica en Viktor dat de koppelhelften een avondlijke date op het programma hebben staan. Dat levert bij de dames de volgende combinaties op: ‘gewoon Donna’ met Jimi, ons Delphine en Joop, Aylin met Maxime en - last but not least - Julia en Niels. Bij de heren krijgen we dan weer Nico en Laure, Bert en Kim, Efrain met Shallie en Wouter en Noëlle.

Voor zij echter op date vertrekken, krijgt Efrain eerst nog een beeld te zien van Aylin. In dat fragment vertelt ze dat ze plezier wil hebben, en gaat ze stevig aan het drinken. Dat valt niet in goede aarde bij Efrain. Niet omdat ze iets verkeerds heeft gedaan, maar wél omdat de voormalige ‘Temptation Island’-verleider vreest dat Aylin hem voor schut gaat zetten. Zelfs Nico snapt niet wat daar juist aan de hand is: “Ze doet niets verkeerd”, oordeelt hij. Efrain ramt daarentegen z’n frustratie eruit op een onschuldige deur. Net als Wouter, die op diezelfde beelden ziet hoe Julia en Niels bij elkaar zitten.

Aylin krijgt eveneens nog een fragment. Zij hoort Efrain en Shallie zeggen dat ze een heel goede klik hebben met elkaar. “Het is geen seks, maar what the f***?”, oordeelt Aylin. Waarop ze begint te huilen, en zegt dat ze zich schaamt over de serieuze klik die haar partner heeft met de Belgische krullenbol.

Wat de dates zelf betreft: no surprises there. Zowel Nico als ‘gewoon Donna’ hebben een goede klik met hun respectievelijke uitverkorenen, en ook tussen Efrain en Shallie is het gezellig. Al is de afgang van de dag toch voor Bert: hij vertelt de Nederlandse single Kim dat zij hem het meest weet te beroeren, maar zij wijst hem er fijntjes op dat ze niet hetzelfde gevoel heeft.

'Temptation Island: Love or Leave': Nico en Laure.

Toch zit ook deze keer het venijn weer in de staart. Zo heeft het er in de volgende aflevering alle schijn van dat de ontluikende romance van Nico en Laure wordt uitgediept. Ook deze witz gaan we verder niet zelf maken.

Tot volgende week!

