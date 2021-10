Dragqueen Sally Monella uit ‘Belgium’s Got Talent’: “Toen ik uit de kast kwam, zeiden mijn ouders ‘Ja, oké. En dan?’”

TVIn ‘Belgium’s Got Talent’ maakten we vorige week kennis met Sally Monella (28). Deze dragqueen, die eigenlijk Gert Botty heet, zong de klassieker ‘Mack the Knife’. En ze blies de jury - en wellicht ook een groot deel van de kijkers - omver. Wij vroegen Sally de kleren van het lijf over haar optreden, haar coming-out en haar échte job. “Voorlopig blijft het een bijverdienste.”

“Natuurlijk had ik gehoopt dat ik zou scoren”, vertelt Gert in TV Familie. “Voor veel mensen blijft een dragqueen iemand die liedjes playbackt. Maar ik zing als enige Vlaamse dragqueen live, vooral soul- en jazznummers. Ik vermoedde dat ik het publiek en de jury zou verrassen. Maar zo’n enthousiaste respons had ik niet verwacht.”

Vanwaar de artiestennaam Sally Monella?

“Een vriend van mij heeft dat eens als grap bedacht. En die naam bleek te werken bij het publiek. Mensen onthouden zo mijn naam, da’s het belangrijkste.”

Hoelang doe jij dit al?

“Een vriend van mij is ook dragqueen. En ik heb dat ­altijd een heel mooie vorm van entertainment gevonden. Zolang het goed uitgevoerd wordt weliswaar. Ik trad vroeger heel af en toe op als dragqueen, en vijf jaar geleden is het live zingen erbij gekomen. En sinds twee jaar ben ik me gaan toeleggen op soul en jazz. Daar kan ik veel meer mijn gevoel in kwijt.”

Volledig scherm Sally Monella - Gert Botty © Frank Lambrechts - Picturesk

Je geeft dus vaak shows?

“Ja, hoor. Bijvoorbeeld in het Hessenhuis ben ik een vast gezicht geworden. En vroeger wilde ik liefst optreden in een rokerige jazzbar, weet je wel. Maar ondertussen denk ik meer aan een hele show, inclusief zang, show, comedy en cabaret. Het beperkt zich niet tot zingen alleen, hé. Natuurlijk is het wel moeilijk om in ‘Belgium’s Got Talent’ die verscheidenheid te tonen.”

Zo’n act mag maar twee minuten duren.

“Inderdaad. Laatst heb ik een hele theatervoorstelling, een soort monoloog, mogen doen. Die duurde twee uur. Zalig. Maar hoe dan ook: dragqueen zijn blijft voorlopig een bijverdienste.”

Wat doe jij als job?

“Ik verzorg pruiken, make-up en nog van alles wat met ­kapsels te maken heeft. Voor televisie, films en musicals. Zo heb ik twee weken geleden een ontwerp gemaakt voor de musical ‘The Bodyguard’, die woensdag in première ging. En momenteel ben ik aan het werk op de set van een Franse film.”

Pruiken en make-up. Daar ben jij ook voor jezelf heel veel mee bezig.

“Ah ja, tuurlijk. Het neemt wel wat tijd in beslag om me tot Sally Monella te transformeren. Maar het resultaat ziet er altijd top uit, al zeg ik het zelf. Vrienden en familie zijn fans. Mijn mama staat altijd op de eerste rij. Toen ik uit de kast kwam, hebben mijn ouders dat trouwens direct geaccepteerd.”

Hoe oud was je toen?

“Zestien. Mijn ouders zeiden: ‘Ja, oké. En dan?’ En mijn vrienden reageerden ook zo. Ik heb er dus nooit van wakker moeten ­liggen. Een relatie heb ik momenteel niet. Ik ben vrij en op de markt. En ik wil bij deze graag een oproep doen. (lacht) Och nee, we zien wel. Wie weet kom ik iemand tegen nu de bars weer open zijn.”

Dragqueens worden vaak gelinkt aan gaybars.

“Klopt, maar ons publiek is steeds enorm ­gemengd. In de gaybars kennen we elkaar allemaal en supporteren we voor elkaar. Sommigen zijn zélf dragqueen. En ’t is altijd fijn om collega’s te ontmoeten.”

Twee jaar geleden deed de ‘dove dragqueen’ Lola McQueen mee aan ‘Belgium’s Got Talent’. Kennen jullie elkaar?

“Da’s een kameraad van mij. Er is een heel hartelijk contact tussen ons. Wat Lola toen heeft ­gepresteerd in ‘Belgium’s Got Talent’... Dat was zó straf! Ze heeft mij nu trouwens veel succes gewenst. Dat geeft me de ­energie om minstens even goed te doen.”

Lees ook