Dragqueen Lola MQueen uit ‘Belgium’s Got Talent’ ziet haar lichaam plots op Chinese website : “Mijn hoofd was blijkbaar niet mooi genoeg”

TV Bijzonder loopwed­strijd­je met Kamal Kharmach in laatste aflevering van ‘De klas’

13 april In de laatste aflevering van 'De klas' is de gastdocent voor het eerst iemand met heel wat ervaring aan een schoolbord. Comedian en presentator Kamal Kharmach (30) is ook docent bedrijfseconomie aan de hogeschool.