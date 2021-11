Dr. Now begeleidt in ‘My 600-lb Life’ mensen met extreem overgewicht: “Het laatste wat zij nodig hebben is medelijden”

TVVoor sommigen is hij een held, voor anderen een bullebak die weinig empathie heeft voor zijn patiënten. In elk geval laat dr. Younan Nowzaradan, bekend als Dr Now (77), niemand onberoerd, zo blijkt ook uit de populariteit van de realityshow ‘My 600-lb Life’ op TLC. “Ik vertel hen altijd rechtuit waar het op staat, namelijk dat ze gaan sterven als ze niet degelijk worden behandeld”, klinkt het bot. “Het merendeel zoekt de reden van hun toestand overal behalve bij zichzelf. Ik ben er om hen te vertellen dat het wel hun eigen schuld is." Meedogenloos vindt hij zichzelf echter niet. “Natuurlijk geef ik om hen! Zo niet, had ik wel een specialisatie gekozen die me meer opbracht."