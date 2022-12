Dood, vermist, in een weeshuis of achter de tralies: waar zitten de 34 nakomelingen van de Bomma in ‘Familie’?

TV “Help”: Ella Leyers en Elodie Ouedraogo belanden in het water in de eerste beelden van ‘Over de oceaan’

Vanaf 26 december kan je het nieuwe seizoen van ‘Over de oceaan’ bekijken op Streamz. Daarin is te zien hoe Ella Leyers, Annelien Coorevits, Elodie Ouedraogo, Gert Verheyen, James Cooke en Jonas Geirnaert zonder veel hulp van buitenaf de oceaan oversteken in een zeilboot, met als eindbestemming het tropische Santa Lucia. Maar voor ze die tocht konden ondernemen, moest er eerst geoefend worden in kleinere zeilbootjes. En dat liep allesbehalve van een leien dakje. Zo strandden Gert en James in het riet en belandde het bootje van Ella en Elodie op z'n zij in het water, zoals je hierboven kan zien in de eerste beelden.

23 december