Dood van Paulien zorgt voor bloederig drama in 'Thuis' en plotse exit van Tina Maerevoet na 15 seizoenen: “Die laatste draaidag heb ik veel gehuild”

TV ‘James De Musical’ verkoopt Lotto Arena op één dag uit, tweede show aangekon­digd

Dat ‘James De Musical’ populair was, wisten we al langer, maar het programma blijft verbazen. De aangekondigde liveshow van de reeks is na amper één dag in verkoop namelijk al volledig uitverkocht. Voor fans die naast een kaartje grepen is er echter goed nieuws. Play4, de zender waar de show op te zien is, kondigt samen met James Cooke een tweede show aan.

16:26