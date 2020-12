Dominique Van Malder vertelt over armoede tijdens kindertijd: “Ik droeg altijd kapotte schoenen”

Dominique woonde en ging naar school in Dendermonde, maar groeide op in eerder kwetsbare omstandigheden. Het was voor hem niet altijd gemakkelijk om als kind te beseffen dat het bij hen thuis toch net dat beetje anders verliep. Hij vertelde hier nog niet vaak over, maar vindt het noodzakelijk om dit nu wel te doen. Op die manier hoopt hij bij te dragen aan het wegwerken van het schaamtegevoel dat er nog heerst rond in armoede leven.

“Ik heb nooit honger gehad, maar er waren wel verschillende dingen die in ons gezin niet vanzelfsprekend waren”, getuigt hij. “Ik sliep met m’n ouders en broer in dezelfde kamer. Meegaan op Romereis met mijn vrienden, dat zat er allemaal niet in. Ik droeg kapotte schoenen en broeken, het was best een heftige tijd. Wegdromen in verhalen, boeken lezen... dat is écht mijn reddingsboei geweest tijdens mijn kindertijd en jeugd. Net daarom vind ik het zo belangrijk om aan deze actie mee te werken en mensen, die in de mogelijkheid zijn, te mobiliseren om ook nog een cadeau te kopen voor een kind in armoede. Want je koopt niet gewoon wat speelgoed, je koopt een potentiële reddingsboei.”