Dominique Van Malder legt zijn ziel én lichaam bloot in ‘Albatros’: “Soms schaamde ik mij voor hoe ik eruitzag”

Ella-June Henrard moet op de pauzeknop drukken: "Afgelopen jaar was 'retedruk'"

14 februari Vanaf morgen kunnen we op VTM kijken naar ‘Fair Trade’, een topproductie van eigen bodem waarin ook Ella-June Henrard (27) schittert. Maar dat is niet alles. Ook in ‘Mijn Slechtste Beste Vriendin (Streamz) en in ‘De Kraak’ (binnenkort op VTM) zal Ella-June te zien zijn. “Op die eerste lockdown na was 2020 ‘retedruk’. Fijn dat er zoveel werk was, maar ik moet nu toch even de pauzeknop indrukken.”