Dominique Van Malder gaat shoppen na operatie in ‘Patiënt Dompi’: “Ik weet mijn maat niet meer”

TV Jeremy is het buitenbeen­tje in ‘Shalom allemaal!’: “Mijn ex nam afstand van het jodendom, ze vond me te strikt”

“Toen ik hier pas woonde, staken andere Joden de straat over als ze mij zagen.” Met zijn opmerkelijke levensverhaal en dito looks, valt Jeremy Sostheim op in ‘Shalom allemaal!’ - de docureeks op Play4 over het leven van de Antwerpse Joden. In dit gesprek vertelt de gedreadlockte dierenverzorger hoe hij in het leven staat, wat hij via dit programma wil bereiken en hoe z’n medegelovigen met hem omgaan. “Na een ingrijpende gebeurtenis vond ik mijn religie terug.”