Dominique Van Malder en Joris Hessels helpen gezinnen aan de perfecte asielhond

Jaarlijks wachten nog steeds 4.000 honden in het asiel op een nieuwe thuis. Enkele van die huisdieren koppelen Dominique en Joris nu aan het perfecte baasje. En daar gaat een heel proces aan vooraf. “We kijken daarbij vooral naar hoe de mensen in het leven staan”, vertellen hondengedragsdeskundige Laura Bangels en An Fransen, expert van Dierenasiel Genk, die beiden aan het programma zijn verbonden, in Het Nieuwsblad. “Naar hoe hun dagen eruitzien. Hebben ze kinderen, krijgen ze vaak volk over de vloer, of houden ze net erg van ­alleen zijn. Velen weten wel wat ze willen, of denken dat te weten, maar niet wat ze kunnen waar­maken.”