Dominique Persoone verrast ‘Bake Off ’-kandidaten met bijzondere proef: “Maak ‘love boobies’”

Gent Gentenaar Jens straalt in nieuwe seizoen van Bake-Off Vlaanderen: “De wedstrijd heeft me uit mijn comfortzo­ne geduwd”

25 november Jens Detollenaere (32) experimenteert al twintig jaar in zijn eigen keuken om prachtige, precieze bakwerken op tafel te toveren. Zijn vrienden waren zodanig onder de indruk van zijn creaties dat ze hem aanspoorden om deel te nemen aan Bake-Off Vlaanderen. Hoewel hij het zelf allerminst verwacht had, straalt Jens in het nieuwe seizoen. Hij werd al twee keer benoemd tot beste bakker, en durfde uit zijn comfortzone te treden. Waar haalt de trotse Gentenaar zijn bakkunsten vandaan? Overweegt hij om na zijn deelname professioneel aan de slag te gaan? En wie is zijn lievelingsbakker in Gent?