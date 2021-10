Dominique Persoone en Seppe Nobels wagen zich aan Duyvis-nootjes in de laatste halve finale van ‘Snackmasters’

Celebrities Vlaamse jurist reageert tevreden op beslissing over Britney Spears: “Dit is fantas­tisch nieuws”

30 september De ‘Free Britney’-activisten mogen opgelucht ademhalen, net zoals de zangeres zelf. Papa Jamie Spears (69) is na dertien jaar niet langer de bewindvoerder van dochter Britney (39). Jurist en Britney-fan Jonas Van Giel is heel tevreden met het nieuws. “De beslissing die is genomen, is precies waarvoor de advocaat van Britney gepleit had”, zegt hij bij HLN LIVE.