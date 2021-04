Dominique Deruddere maakt docu over goede vriend Arno: “Hij wil nog lang leven, maar beseft dat het elk moment gedaan kan zijn”

TVEen docu draaien over een van zijn beste vrienden? Nee, dat zag Dominique Deruddere (63) niet zitten. Tot Arno (71) ziek werd en het ineens toch als een goede beslissing aanvoelde. Het resultaat is de driedelige docureeks ‘Charlatan’. “Mijn jongste zoon heeft de montage gedaan”, aldus Deruddere, die openlijk vertelt over hun vriendschap. “Tijdens de montage is Arno hervallen. Hij is heel kwetsbaar, en toch vertelt hij ongeremd over zijn leven. Knap van hem.”