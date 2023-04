‘Dominant Domi’ (20) is de jongste pornoacteur van Vlaanderen: “Waarschijnlijk ben ik een beetje seksverslaafd”

TVDoorsnee studenten klussen bij in de horeca of in een supermarkt, maar de 20-jarige Dominique gooit het over een iets pikantere boeg. Onder z'n bijnaam ‘Dominant Domi’ is de viriele jongeman de jongste pornoacteur van Vlaanderen en Nederland. De student biomedische wetenschappen, die ook te zien is in de VTM2-reeks ‘Alloo SEXpliciet’, vertelt in dit interview onomwonden over z'n bijzondere passie, de verkoop van z'n eigen dildo en de reacties van z’n omgeving. “Aan m’n moeder toon ik soms filmpjes en foto’s van m’n werk.”