Dolly Parton speelde een belangrijke rol in ‘Buffy the Vampire Slayer’

TV "Die kus met mijn tv-zus Ann Ceurvels maakte nogal furore": hoe gaat het nog met deze voormalige 'Thuis'-ac­teurs?

Al 28 jaar lang kunnen we genieten van de VRT-soap ‘Thuis’. In die periode zijn er al heel wat personages bijgekomen én weer verdwenen. Een nieuw leven in het buitenland? Een verblijf in de psychiatrische afdeling van de gevangenis? Ronny Daelman (41), Pascale Bal (52), Hans De Munter (69) en Mattias Van de Vijver (37) weten allemaal hoe het voelt om de deur van de populaire soap achter zich toe te trekken. Maar hoe gaat het intussen met hen? En hoe kijken ze terug op hun periode op de set? “Als ik nieuwe mensen ontmoette, gedroegen ze zich eerst afstandelijk. ‘Maar eigenlijk ben je in het echt wel een toffe’, zeiden ze dan achteraf.”

11:55