Dokter Menovsky voert in ‘Topdokters’ indrukwekkende hersenoperatie uit

TV Zoveel kon Regé-Jean Page verdienen voor een rol in het tweede seizoen van ‘Bridgerton’

8 april Het ontplofte als een bom in elke ‘Bridgerton’-kijkende huiskamer. Regé-Jean Page (31), of de Duke of Hastings, zal niet meer te zien zijn in het tweede seizoen van de veelbekeken Netflix-serie. En daar laat hij een aardig centje mee liggen volgens The Hollywood Reporter.