Docureeks van Eric Goens over Sihame El Kaouakibi niet voor de zomer te zien: “Ik ga niet zwichten voor politieke druk”

TV“Niet vóór de zomer”, antwoordt Eric Goens (53) op onze vraag wanneer z’n docureeks over Sihame El Kaouakibi (35) op tv komt. En da’s veel later dan gepland. Is het dan toch zo dat het programma ‘politiek te gevoelig’ ligt, zoals her en der wordt beweerd? De tv-maker geeft tekst en uitleg.

Ruim een jaar nadat Eric Goens eraan begon, is op de VRT-kanalen nog altijd geen spoor te bekennen van zijn docureeks over Sihame El Kaouakibi. Toen in oktober uitlekte dat Goens de in opspraak gekomen politica exclusief mocht volgen in de nasleep van het schandaal, was Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert boos. “Onbegrijpelijk dat de openbare omroep belastinggeld spendeert aan iemand die iedereen om de tuin heeft geleid”, tweette hij. Opvallende uitspraak, want Sihame was ooit een beloftevol parlementslid voor zijn partij. Nadat beschuldigingen opdoken over gesjoemel bij haar dansproject Let’s Go Urban zette het liberale partijbestuur haar echter aan de deur.

Machinaties

Die aantijgingen staken de kop op in februari 2021. Rond die tijd begon Eric Goens, die we kennen van ‘Het Huis’ en ‘Bargoens’, haar te volgen voor een documentairereeks. Volgens diverse bronnen is de nervositeit bij Open Vld groot. Er doen zelfs geruchten de ronde dat de openbare omroep het onderwerp wil laten vallen, wegens ‘politiek te gevoelig’. “Daar is niks van aan”, zegt Eric Goens in Dag Allemaal. “Geloof niet in zulke machinaties. Ook wie denkt dat mijn documentaire een politiek vehikel wordt, moet ik teleurstellen. Ik laat mij door niemand opjagen.” De link met N-VA wordt soms gelegd omdat de partij van Bart De Wever garen zou spinnen bij een verdere verzwakking van Open Vld, als gevolg van de Sihamegate.

Maar wat is dan de echte reden waarom de reeks nog niet uitzendrijp is? “Ik zou graag nu al op antenne gaan”, zegt Goens. “Maar het probleem is dat het gerecht in dit land erg traag werkt. Ondertussen is het onderzoek afgerond, maar het is nog niet duidelijk waarvan El Kaouakibi precies wordt beschuldigd. Dat zou ik toch graag weten voor ik dit werk afmaak. Ik wil een evolutie tonen. Zomaar een impressie geven van de voorbije maanden, zou niet interessant zijn omdat dag 1 te veel lijkt op dag 71. De uitzending zal zeker niet voor de zomer zijn.” Goens wijst erop dat hij wel vaker werkt aan meerjarige projecten. “Stel dat ik het nu al breng en er komt over drie maanden een inbeschuldigingstelling die veel ruimer is dan geanticipeerd, wat heb ik dan gemaakt?”

Quote Wie als dertiger op korte tijd alles in elkaar ziet stuiken en dat misschien voor altijd, zou voor minder depressief worden. Eric Goens

2,4 miljoen euro

Sihames advocaat, Mounir Souidi, had soortgelijke grieven. Ook hij weet naar eigen zeggen niet waarvan zijn cliënte wordt beticht en klaagde begin dit jaar dat hij het dossier niet kan inzien. Het is echter geen geheim dat het gerechtelijke onderzoek onder meer gaat over subsidiefraude, misbruik van vertrouwen en valsheid in geschrifte. Eerder dit jaar werd El Kaouakibi verhoord door de Centrale Dienst voor Bestrijding van de Corruptie. Naar schatting zou ze 1 tot 2,4 miljoen euro hebben afgeroomd.

Sinds het schandaal losbrak, zetelt El Kaouakibi als onafhankelijke in het Vlaams parlement. Ze zit weliswaar thuis door ziekte en diende al meerdere langlopende ziektebriefjes in. Voorlopig blijft ze haar parlementaire wedde van 6.000 euro opstrijken. Pas eind 2022 zou ze terugvallen op 2.400 euro per maand. Eric Goens denkt echter niet dat haar ziekte geveinsd is. “Wie als dertiger op korte tijd alles in elkaar ziet stuiken en dat misschien voor altijd, zou voor minder depressief worden”, zegt hij.

Goens beseft dat haar toon in zijn reeks cruciaal is. Heeft zij schuldinzicht, of niet? “Noem het gerust een publieke biecht”, zegt hij. “De interviews die ik met haar deed, zijn bij momenten erg ontluisterend. Het zijn vaak harde maar ook oprechte confrontaties. Dat er in deze zaak iets aan de hand is, zal wel duidelijk zijn. Zij schudt ook niet constant het hoofd als ik haar de beschuldigingen voor de voeten gooi. Maar dat er in de nasleep van deze zaak veel onzin is verteld, is al even duidelijk. Wie fout is, moet op de blaren zitten. Maar de publieke schandpaal van social media is degoutant.”

