Docureeks ‘De Kemping’ met Tijs Vanneste gaat volgende maand al van start

TV Mathias Coppens presen­teert vanaf april de dagelijkse quiz ‘De Omgekeerde Wereld’

10:08 Ben jij een quizfanaat in hart en nieren? Dan hebben wij goed nieuws voor jou, want VTM komt vanaf april met een gloednieuw quizprogramma ‘De Omgekeerde Wereld’. En bij een nieuw programma hoort natuurlijk een nieuwe presentator. Deze keer is het Mathias Coppens (42) die voor de gelegenheid in de huid van quizmaster mag kruipen.