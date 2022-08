Documentairemaakster Cheeru Mampaey over ‘Chasing Beauty’: “Vrouwen kennen de gevaren, maar hun drang naar perfectie is te groot”

Het Vakantiehuis Willy Naessens toont voor het eerst zijn 19de eeuwse kasteel in Normandië: “Je hebt hier ruimte, ruimte en ruimte”

Als Willy Naessens (83) niet aan het werk is, brengt de West-Vlaamse bouwreus zijn tijd door in Normandië. Met zijn Marie-Jeanne (72) vindt hij er rust in hun 19de eeuwse chateau. In ‘Het Vakantiehuis’ geeft hij voor het eerst een rondleiding. “Veel van de oude meubels hebben we behouden.”

12 augustus