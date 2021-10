Documentaire, drama of daverende actie: deze nieuwe films en series komen dit weekend uit

StreamzWekelijks schuimt onze redactie de verschillende streamingplatformen af, op zoek naar de beste vijf nieuwe films en series voor het weekend. Deze week vullen we onze Kijkgids aan met de veelbelovende comeback van komiek en talkshowhost Jon Stewart in ‘The Problem with Jon Stewart’ (Apple TV+), special effects in overvloed in ‘La Brea’ (Streamz) en de verfilming van ‘Diana: The Musical’ (Netflix). Dit is onze streaming top 5!

1. ‘The Problem with Jon Stewart’ - Langverwachte comeback (Apple TV+)

Komiek, schrijver, producer, acteur en televisiepresentator: Jon Stewart - pseudoniem voor Jonathan Stuart Leibowitz - is van alle markten thuis. Hij begon zijn carrière als stand-upcomedian, maar het duurde niet lang vooraleer hij de overstap maakte naar televisie als presentator. Het bekendst werd hij ongetwijfeld als host van ‘The Daily Show’. Zestien jaar lang presenteerde hij het populaire satirische nieuwsprogramma op Comedy Central. Toen hij er in 2015 de brui aan gaf, verdween Stewart voor enige tijd van het scherm. Maar nu is de tijd aangebroken voor een grote en langverwachte comeback. Stewart rakelt het succesvolle format van ‘The Daily Show’ opnieuw op in zijn gloednieuwe late night-talkshow ‘The Problem with Jon Stewart’. De serie behandelt iedere aflevering een actueel thema of probleem dat ons raakt. Stewart spreekt met mensen die aan de basis liggen van het probleem, maar ook met degenen die er last van ondervinden. Al mogen de nodige humor en een resem grappen uiteraard niet ontbreken.

‘The Problem with Jon Stewart’ - nu te zien op Apple TV+

2. ‘My Name is Pauli Murray’ - Bezield activist (Prime Video)

Pauli Murray groeide als Afro-Amerikaanse tiener op in het gesegregeerde Zuiden. Ze besefte al snel wat het betekende om van de ‘norm’ af te wijken. Als baanbrekend advocaat en activist vocht ze haar leven lang voor sociale rechtvaardigheid. Deze documentaire, grotendeels in haar eigen woorden verteld, is een eerlijke en openhartige blik op haar unieke reis. Ook Murrays invloed op de vorig jaar overleden opperrechter Ruth Bader Ginsburg komt in detail aan bod.

‘My Name is Pauli Murray’ - nu te zien op Prime Video

3. ‘Maid’ - Emotioneel drama (Netflix)

In 2019 verscheen ‘Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive’. Het debuut van Stephanie Land haalde meteen de 3de plaats in The New York Times Best Seller List. De nieuwe Netflix-adaptatie ‘Maid’ volgt het emotionele verhaal van Alex, een alleenstaande moeder die na haar gewelddadige relatie een job vindt als schoonmaakster. Ze vecht om haar kind te verzorgen en probeert een betere toekomst uit te bouwen.

‘Maid' - nu te zien op Netflix

4. ‘La Brea' - Episch avontuur (Streamz)

Een bombastische reeks vol special effects, ook wel omschreven als ‘The Walking Dead’ meets ‘Jurassic Park’. ‘La Brea’ belooft een episch avontuur te worden. De wereld wordt op zijn kop gezet door een gigantisch zinkgat in het drukke centrum van Los Angeles. Degenen die erin vallen, bevinden zich plots in een mysterieuze en gevaarlijke prehistorische wereld. Een familie raakt van elkaar gescheiden en moet elkaar zien terug te vinden...

Klaar voor een daverend staaltje cinema? Bekijk ‘La Brea’ nu op Streamz

5. ‘Diana: The Musical’ - Het leven van prinses Diana (Netflix)

De langverwachte show ‘Diana: The Musical’ komt eindelijk naar Netflix. De bijna twee uur durende voorstelling vertelt het verhaal van Diana Spencer, een van de meest geliefde vrouwen van de moderne tijd. Het luisterrijke, maar noodlottige leven van de prinses staat centraal in deze originele musical, die werd verfilmd voor de officiële première op Broadway. Actrice Jeanna de Waal kruipt in de huid van prinses Diana.

‘Diana: The Musical' - nu te zien op Netflix

Weekendje bingewatchen? Met deze streamingtips kan je er nog langer tegenaan.

Lees ook: