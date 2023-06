Dochter Wesley Sonck oefent extreme sporten uit in ‘Extramy’ op VTM GO: “Ik ben niet altijd zo meisjesachtig als mensen denken”

TV ‘Blind ge­kocht’-team in tranen bij laatste reveal van het seizoen: “Dan weet je weer waar je maanden hard voor gewerkt hebt”

Het vijfde seizoen van ‘Blind gekocht’ loopt alweer op z’n einde. Maar niet voordat Bart en Kinga de allerlaatste reveal - die van het huis van Jan, Kim en zoontje Thor - onthullen. En bij die onthulling komen heel wat traantjes aan te pas. “Je ziet dat zij ontroerd en blij zijn, dan weet je weer waar je maanden hard voor gewerkt hebt. Dat je de juiste belissingen en keuzes hebt genomen", aldus Bart. “De essentie van ‘Blind gekocht’ is dat we mensen een nieuwe start kunnen geven in hun leven als ze iets moeilijk hebben voorgehad. Dit project is een mooie synthese.”