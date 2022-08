Dochter van Julie stierf na cosmetische ingreep: “Sharida ging naar Turkije voor rondere billen, en keerde terug in een kist”

“Ik hou van je, mam. Beloof je om goed voor mijn kinderen te zorgen?” Het waren de laatste woorden die Julie Hari (59) op 27 februari vorig jaar van haar dochter hoorde. Daarna verloor Sharida Tuinfort (39) het bewustzijn en werd Julie door de verpleging aan de kant geduwd. Terwijl zij op een stoeltje in de gang moest wachten, reden artsen van het Turkse ziekenhuis Sharida’s bed razendsnel naar de intensive care. Pas uren later zag Julie haar dochter terug: opgebaard in het mortuarium van het ziekenhuis. Drie dagen eerder was Sharida in datzelfde ziekenhuis binnengegaan voor een dunnere buik en een steviger achterwerk. De cosmetische ingreep liep fout en ze overleed aan de complicaties. “De Turkse chirurg die haar geopereerd had, stuurde me die avond nog een sms’je”, zegt Julie. “Sorry for your loss. En daarmee was voor hem de kous af. Terwijl hij mijn leven, en dat van mijn kleinkinderen, kapotgemaakt heeft.”