Dochter van Johny Voners over zijn passage op tv vanavond: “Vreemd om papa terug te zien”

TVUit het oog betekent niet uit het hart. Dinsdagavond is Johny Voners, die zeven maanden geleden overleed na een strijd tegen kanker, te zien in ‘#Hetisingewikkeld’ op VIER. Voners was al ziek terwijl de reeks werd ingeblikt, het werd één van zijn laatste rollen. “Vreemd om papa terug te zien”, vertelt zijn dochter Els aan Het Nieuwsblad.

Dinsdagavond is Johny Voners, die dankzij z’n rol als Xavier Waterslaeghers in ‘F.C. De Kampioenen’ in het collectieve geheugen gegrift staat, te zien in het nieuwe tweede seizoen van ‘#Hetisingewikkeld’ op VIER. Voners kruipt in de reeks in de huid van een dementerende man die steevast op plaatsen opduikt waar hij niet moet zijn.

Eind juni 2018 kreeg Voners te horen dat hij aan kanker leed. De opnames van ‘#Hetisingewikkeld’ werden niet veel later, in de zomer van 2018, gedraaid. Toch was niemand op de set op de hoogte, want Johny had ervoor gekozen zijn gezondheidsstrijd geheim te houden voor de buitenwereld.

Els Hoebrechts, dochter van Johny, zegt uit te kijken naar zijn opwachting op tv vanavond. “Maar tegelijk is het vreemd”, zegt ze, “als je weet dat het een van zijn laatste rollen was. Wat me vooral opvalt: mijn vader lijkt daarin heel erg op zijn vader die parkinson had. Hij weet dat perfect neer te zetten.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Johny Voners en dochter Els Hoebrechts © Bart Huysentruyt

Volledig scherm De volledige cast van 'Hetisingewikkeld'

‘Niemand op de hoogte’

In #Hetisingewikkeld speelt Geert Hunaerts de rol van Voners’ zoon. “Toen we op de set stonden, was nog niet geweten dat Johny kanker had”, vertelde de acteur eerder in Gazet van Antwerpen. “Dat raakte pas in de herfst van dat jaar bekend. Voor ons kwam het nieuws als een donderslag bij heldere hemel. Blijkbaar waren slechts enkele intimi op de hoogte. We hadden ook niks gemerkt aan Johny. Hij gedroeg zich niet anders dan tegenover de eerste draaiperiode in 2016.”

‘#Hetisingewikkeld’, om 21u05 op VIER.



LEES OOK:

Bekijk ook: Johny Voners (74) overleden aan kanker

Bekijk ook: Emotionele reacties na overlijden Johny Voners