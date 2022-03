Dochter Filip Peeters en An Miller speelt eerste hoofdrol in opvolger ‘De Twaalf’

‘De twaalf: de Assepoestermoord’ zal de opvolger - waarvan de opnames vorige week zijn gestart - heten en net als in het eerste seizoen moeten twaalf burgers als volksjury in een Belgisch assisenproces oordelen over schuld of onschuld. Beklaagden zijn deze keer een vader en zijn dochter die hun vrouw/stiefmoeder zouden hebben vermoord. De hoofdrollen zijn voor Koen De Graeve (49) en Katrien De Ruysscher (43) als vader en stiefmoeder, maar opvallendste nieuwkomer is Louisa Peeters (17). De dochter van acteurskoppel Filip Peeters (59) en An Miller (48) speelt er immers haar eerste hoofdrol in een tv-reeks. Louisa is de oudste van twee dochters van Miller en Peeters. Het gezin speelde, samen met jongste dochter Leonce (16), al een keer een theatervoorstelling in NTGent.