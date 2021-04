Django heeft geen spijt van serenade in ‘De Bachelorette’: “Fier op de tekst, uitvoering kon beter”

TVEen opmerkelijk moment in ‘De Bachelorette’. Tijdens de thuisdates besliste kandidaat Django immers om een zelfgeschreven lied voor Elke Clijsters te brengen. Iets waar hij - nu onze trommelvliezen nog toeteren - misschien beter twee keer over had nagedacht. “Maar spijt heb ik er niet van.” Ook de andere mannen namen Elke mee naar hun huis waar ze haar voorstelden aan hun vrienden en familie.

Met nog enkele weken te gaan, loopt de liefdeszoektocht van Elke Clijsters (35) in ‘De Bachelorette’ stilaan op z’n laatste benen. Ook osteopaat Django (38) - die zelf aangeeft dat hij verliefd is op de Limburgse schone - is nog steeds in de running om Elkes hart te veroveren. Om dat doel te bereiken haalt Django al z’n troeven uit de kast. Nadat hij al meerdere gedichtjes schreef, komt daar nu ook een zelf gezongen ode aan Elke bij.

“Ik twijfelde aanvankelijk of ik mijn song wel moest brengen, maar het voelde het juist aan. Ik heb er dan ook geen spijt van”, legt Django uit. “Ik ben iemand die graag teksten schrijft. Voor ik op zelfstandige basis osteopaat werd, werkte ik in een ziekenhuis als kinesist. Toen was het ook de gewoonte om met de ploeg dingen neer te pennen als er iemand jarig was of ging trouwen of iets dergelijks. Ik vind dat een fijne manier om iemand te laten zien dat je om hem of haar geeft.”

Too much is never enough

Vandaar dat Django regelmatig een tekstje schreef voor Elke. “Ondertussen heb ik begrepen dat sommige mensen dat too much vinden, maar daar lig ik niet wakker van”, aldus Django. “Net zo min als wat mensen van mijn ‘optreden’ denken. Je kan toch nooit voor iedereen goed doen.’

“Weet je wat ik wel eng vond? Dat ik het nummer alleen moest zingen”, vervolgt de osteopaat. “Toen ik nog collega’s had, deden we zulke dingen in groep. En dan valt het minder op als iemand niet zo toonvast is. Al vind ik niet dat ik me ergens over hoef te schamen. Ik ben fier op de tekst die ik geschreven heb. Qua uitvoering kon het beter, maar daar valt niets meer aan te veranderen. (lacht)”

Ontmoeting met vrienden en familie

Ook de andere mannen haalden alles uit de kast tijdens de thuisdates. Gertjan mocht de spits afbijten en nam Elke mee naar zijn dichtste vrienden Yves en Floris. “Ik vond het echt toffe gasten en ik voel me op mijn gemak bij hen”, vertelt Elke. Maar ze blijft twijfelen of Gertjan wel klaar is voor een nieuwe relatie, aangezien hij nog geen jaar vrijgezel is. “De scheiding is helemaal achter de rug, dus Elke moet zich echt geen zorgen maken”, verzekeren zijn vrienden. Vervolgens mocht Elke naar Limburg op bezoek bij Wouter, die een kleine verrassing voor Elke voorzien had. Hij had heel zijn bed versiert met rozenblaadjes en kaarsjes. Even later kwamen zijn vrienden eten, die heel enthousiast waren over ‘De Bachelorette’: “Mijn eerste indruk heeft me echt verrast, ik had niet gedacht dat het zo goed zat tussen hen”, vertelt vriend Tom.

Naast Django zijn serenade hadden hij en Elke ook meer serieuze gesprekken. Zo hadden ze het over de afstand tussen Klerken en Hasselt. “Ik heb 213 kilometer gereden”, vertelde Elke. “Ik wil dat met gemak overbruggen voor jou”, vertelt Django. “Desnoods doet ik dat met de fiets en dan kunnen we samen douchen.” Django nam Elke mee naar zijn ouders, waar zich Elke ook meteen thuis voelt. Ivan stelde Elke dan weer voor aan zijn mama en zus, die haar meteen goedkeurden. Hij neemt Elke ook mee naar zijn kamer, waar ze samen dansen en knuffelen. “Ik wou haar kussen, maar het voelde alsof Elke daar nog niet klaar voor was”, aldus Ivan.

Slechts drie rozen

Uiteindelijk mocht ‘De Bachelorette' maar drie rozen uitdelen. “Ik wil niemand kwetsen. Ik heb gevoelens voor alle vier de mannen, dus nu moet ik uitmaken welke soort gevoelens ik het belangrijkste vind”, vertelt Elke. Volgende week gaat ze met drie van de mannen op romantische date, maar jammer genoeg is er geen plaatsje voor Gertjan. “Het is een zware ontgoocheling, maar je moet je hart volgen”, zegt hij duidelijk geëmotioneerd.

