DJ Zoey Hasselbank is een van de drie nieuwe bewoners in het ‘Big Brother’-huis

Ze werd geboren als Sarah Moponami, maar onder haar artiestennaam Zoey Hasselbank timmert deze zwarte parel al sinds 2014 aan een carrière als hiphop-dj. Gewapend met zelf gekocht dj-materiaal en tutorials op YouTube leerde ze zichzelf de kneepjes van het vak. Een jaar later had ze haar eerste opdracht beet en mocht ze voor duizend mensen optreden in een club in Luik. Een geslaagde vuurdoop, want ondertussen is Zoey - die in een ver verleden nog deelnam aan Miss België, maar dat uiteindelijk toch niets voor haar vond - een graag geziene dame in het Belgische clubcircuit. Daarnaast gaven ook al verschillende festivals - onder andere Fire Is Gold, WECANDANCE, Ostend Beach Festival en Les Ardentes - haar een plaatsje op de affiche.

Voor corona losbarstte, mocht ze ook regelmatig naar het buitenland om een dj-set te draaien. Zo stond ze al voor een uitzinnige crowd in de befaamde VIP Room in Parijs, maar deed ze ook al haar ding in Dubai, Genève, Monaco, Istanboel, Miami en Kinshasa. Vooral laatstgenoemde optreden maakte erg veel indruk op Zoey. Of toch op z’n minst op haar papa. “Ik heb moeten knokken om te zijn waar ik nu ben, ook thuis. Zeker mijn papa was er in het begin helemaal niet over te spreken dat ik mijn studies opgaf om muziek te draaien”, vertelde ze aan Bruzz.

Studies stopgezet

Dit weekend gaf Zoey ook in een gesprek met medekandidaten Liese en Jowi meer tekst en uitleg. “Ik ben in België geboren, maar heb Congolese roots. Het gekke is dat ik in mijn leven maar drie keer in Congo ben geweest. De eerste keer was als dj om te draaien”, aldus Zoey, die voor haar passie ook haar studies retailmanagement stopzette. “Toen pas heeft mijn vader een klik in zijn hoofd gemaakt dat dit een job was waar ik mijn brood mee kon verdienen. Vooraf vond hij dat ik een echte job moest zoeken. Hij was pas overtuigd toen hij zag dat mijn vliegtuigtickets en mijn hotel werden betaald.”

Hoewel Zoey in haar vijf jaar als dj al heel wat mooie dingen heeft verwezenlijkt, heeft ze toch nog een grote droom voor ogen als artieste: een optreden op het Amerikaanse muziekfestival Coachella. “Pas dan kan ik vredig sterven”, aldus Hasselbank in een eerder interview met Flair.

Niet op haar mondje gevallen

Of Zoey ver zal geraken in Big Brother valt nog af te wachten, al lijkt het nu al een zekerheid dat de dj voor vuurwerk zal zorgen. Zo maakt Zoey er geen geheim van dat ze opkomt voor haar mening. “Als ik vroeger een seksistische opmerking naar het hoofd geslingerd kreeg, wist ik nooit goed hoe erop te reageren, dus zweeg ik maar. Vandaag laat ik van me horen als iets me niet aanstaat”, klinkt het in datzelfde interview met Flair. Aan de blog chase.be liet ze dan weer het volgende weten: “Best thing I ever did was believe in me: dat is mijn leuze. Ik wil, ik kan en ik zal is het enige dat telt.”

Wie even door haar Instagram-pagina (@zoeyhasselbank) scrolt, merkt alvast op dat daar geen woord van gelogen is. Wanneer Zoey in iets gelooft, dan gaat ze er ook volledig voor. Zo was ze een van de vele aanwezigen op de ‘Black Lives Matter’-protestmars in Brussel, begin juni. “Het is niet omdat we #blacklivesmatter zeggen, dat andere levens er niet toe doen. Dat hebben we nooit gezegd. Maar ons leven doet er ook toe. De uitdrukking ‘All Lives Matter’ is een manier om de systematische onderdrukking van onze gemeenschap gedurende decennia en generaties te verwerpen”, liet een strijdvaardige Zoey toen optekenen.

Volledig scherm Zoey Hasselbank op de BLM-betoging in Brussel © RV

Drie voor drie

Het lijkt er trouwens op dat deze straffe madam haar kans bij Big Brother te danken heeft aan Daniëlle, Theo en Thomas. Op de livestream was immers te zien hoe zij in de game room een opdracht moesten uitvoeren. Daarbij lijkt het alsof het trio uit vier mogelijke deelnemers een selectie moest maken.

Naast Zoey - waarvan we erg benieuwd zijn of het gaat klikken met de nogal rechtse deelnemer Theo - werd ook nog gekozen voor Nederlanders Jill en René. Jill is een 22-jarige blondine die werkt als stewardess. Ze was recent ook te zien in de Nederlandse editie van ‘First Dates’. René is dan weer een 29-jarige consultant die er nu al op gebeten lijkt om tactisch te spelen. Zo wil hij tijdens Big Brother immers “niet het achterste van z’n tong laten zien”.

