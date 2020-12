Dit zijn de winnaars van ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’

TV Sieg De Doncker open over besnijde­nis bij ‘Club Flo’: “Omdat je niet speciaal wil zijn, praat je daar eerst niet over”

7:48 In ‘Club Flo’ gaat Instagram-fenomeen Flo Windey op ontdekking in de wereld van seksualiteit en verdovende middelen. Deze week is Sieg De Doncker te gast: Flo Windey praat in de aflevering met hem over een gevoelig thema, een besneden penis. Samen hebben ze het over het taboe errond, dat Sieg zelf enorm ervaarde tot zijn 16e. Het is door open gesprekken met anderen en vooral door het gebruik van humor, dat het veel bespreekbaarder werd.